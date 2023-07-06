مركز جديد.. كامافينغا يستعرض مهاراته في حراسة المرمى (فيديو)

نشر إدواردو كامافينغا، لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، فيديو عبر حسابه على إنستغرام استعرض خلاله مهاراته في مركز حراسة المرمى.

ولعب كامافينغا بالفعل في أكثر من مركز خلال الموسم الماضي في ريال مدريد، حيث تم توظيفه كظهير أيسر ولاعب خط وسط.

والمفاجئ أن كامافينغا ظهر بارعا كحارس مرمى حيث تصدى لأكثر من كرة ببراعة شديدة.

ويقضي لاعبو ريال مدريد إجازاتهم الصيفية حيث من المتوقع أن يعودوا إلى التدريبات لبدء فترة التحضير للموسم الجديد خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.