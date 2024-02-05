سبب الغياب المفاجئ لفينيسيوس عن ديربي مدريد

فوجئ مشجعو ريال مدريد باستبعاد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من مواجهة أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني اليوم الأحد.

وفاجأ أنشيلوتي جماهير ريال مدريد باستبعاد فينيسيوس جونيور من تشكيلة ريال مدريد الأساسية للديربي رغم أنه تم الإعلان عن وجوده، حيث تم الدفع بإبراهيم دياز مكانه في التشكيلة الأساسية.

وجاء استبعاد فينيسيوس من قائمة الديربي بسبب الإصابة التي داهمت اللاعب الذي شارك في عمليات الإحماء قبل صافرة المباراة بدقائق.

وذكر الصحفي ماريو كورتيغانا أن فينيسيوس يعاني من مشكلة في الرقبة، وأن المهاجم البرازيلي تلقى العلاج وقد يشارك إذا كان العلاج فعالا وتحسن.

ولعب فينيسيوس 20 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم سجل فيها 11 هدفا وصنع 5.