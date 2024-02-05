سبب الغياب المفاجئ لفينيسيوس عن ديربي مدريد
فوجئ مشجعو ريال مدريد باستبعاد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من مواجهة أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني اليوم الأحد.
وفاجأ أنشيلوتي جماهير ريال مدريد باستبعاد فينيسيوس جونيور من تشكيلة ريال مدريد الأساسية للديربي رغم أنه تم الإعلان عن وجوده، حيث تم الدفع بإبراهيم دياز مكانه في التشكيلة الأساسية.
وجاء استبعاد فينيسيوس من قائمة الديربي بسبب الإصابة التي داهمت اللاعب الذي شارك في عمليات الإحماء قبل صافرة المباراة بدقائق.
وذكر الصحفي ماريو كورتيغانا أن فينيسيوس يعاني من مشكلة في الرقبة، وأن المهاجم البرازيلي تلقى العلاج وقد يشارك إذا كان العلاج فعالا وتحسن.
ولعب فينيسيوس 20 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم سجل فيها 11 هدفا وصنع 5.
وهذه رابع مواجهة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الموسم الحالي، حيث فاز أتلتيكو مدريد مرتين وريال مدريد مرة.
وخسر ريال مدريد مرتين هذا الموسم في مختلف المسابقات، والخسارتان جاءتا أمام أتلتيكو مدريد بواقع مرة في الدوري الإسباني ومرة في كأس ملك إسبانيا.
ويعاني ريال مدريد من غيابات على المستوى الدفاعي للإصابات والإيقاف ما اضطر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للاعتماد على داني كارفاخال في قلب الدفاع إلى جانب ناتشو.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 57 نقطة من 22 مباراة مقابل 47 نقطة لأتلتيكو مدريد في المركز الرابع.
وبعد فوزه بكأس السوبر الإسباني الشهر الماضي في الرياض ينافس ريال مدريد على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.