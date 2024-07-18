أفرزت قضية مقطع الفيديو المسيء الذي نشره لاعب منتخب الأرجنتين إنزو فيرنانديز بعد تتويج منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا المزيد من التفاعلات والتعاليق من قبل لاعبي منتخب منتخب التانغو وذلك بعدما عرفت القضية فصلا جديدا بإقالة وكيل وزير الرياضة في البلاد.

واتخذ الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، اليوم الخميس، قرارا بإقالة وكيل وزارة الرياضة خوليو غارو، بعد مطالبته ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأول، بالاعتذار عن الفيديو الذي ظهر فيه زملاؤه وهم يقدمون أغنية وصفت بالعنصرية ضد لاعبي فرنسا بعد الفوز ببطولة كوبا أمريكا.

وانتقد رئيس الأرجنتين، وكيل وزارة الرياضة، خوليو غارو، بعد أن طلب في مقابلة ميسي الظهور كقائد لفريق كرة القدم للاعتذار عن الهتافات العنصرية من لاعبي التانغو.

ودافع نجم المنتخب الأرجنتيني، وأحد أبطال كوبا أمريكا 2024، رودريغو دي بول عن زميله إنزو فيرنانديز بالقول إن الحملة الشعواء التي يطلقها الكثيرون ضده تحمل الكثير من المبالغة والنظر بعين واحدة لما حصل وفق قوله.

وقال رودريغو دي بول، الذي توج مع الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا في 2021 ثم كرر الإنجاز ذاته فجر الإثنين الماضي بالفوز على كولومبيا (1 ـ 0) بعد تمديد الوقت: "

وقال: "أفهم أن الأشخاص الذين عانوا من العنصرية قد لا يحبون ما ورد في الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل لكنني كنت أعتقد أن أي شخص زملاء إنزو عندما بشعر بالإهانة جراء الفيديو كان عليه الاتصال به لطلب التوضيح لا لمزيد شن حملة عليه"

وأضاف دي بول: "أعتقد أن هناك حملة حاقدة تستهدف إنزو فيرنانديز، هؤلاء مطالبون أن يكفوا هجومهم عنه ويتوقفوا عن الحملات الحاقدة، يبدو من غير المجدي بالنسبة لي التشهير به طالما اعترف بالخطأ واعتذر عنه".

وختم لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد: "يمكنك الاتصال به والقول له إن ما فعلته ليس صحيحًا، وسيتم حل المشكلة بسرعة، لكن ما يحدث حاليا أمر مبالغ فيه وحملة تستهدف اللاعب بشكل مهين".

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين حقق لقب كوبا أمريكا 2024 للمرة الثانية على التوالي والسادسة عشرة في تاريخه.