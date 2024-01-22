طاجيكستان تدخل التاريخ.. ترتيب مجموعة قطر في كأس آسيا
كتب منتخب طاجيكستان التاريخ، بعد مفاجأة كبرى بتأهله لدور الـ16 في مشاركته الأولى في كأس الأمم الآسيوية بفوزه 2-1 على عشرة لاعبين من لبنان ليحتل مركز الوصيف، خلف قطر التي فازت 1-صفر على الصين لتحصد العلامة الكاملة بالمجموعة الأولى.
وأنهت طاجيكستان دور المجموعات في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، خلف منتخب قطر الذي حصد العلامة الكاملة بتسع نقاط، بينما تجمد رصيد لبنان عند نقطة واحدة خلف الصين صاحبة المركز الثالث بنقطتين.
افتتح باسل جرادي التسجيل للبنان في الدقيقة 47، قبل أن يدرك بارفيزجون عمرباييف التعادل لطاجيكستان في الدقيقة 80.
ووضع نور الدين حمروكولوف طاجيكستان في المقدمة بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بضربة رأس قوية.
تأهل تاريخي
طاجيكستان في أول مشاركة في التاريخ ببطولة أمم آسيا صعدت لدور الـ16، كما سجلت أول هدف في تاريخ مشاركتها جاء في الدقائق الـ10 الأخيرة من مباراته الأخيرة بدور المجموعات.
وحتى الدقيقة 80 من مواجهة لبنان كان خارج البطولة وفي المركز الأخير، حيث افتتح باسل جرادي التسجيل للبنان في الدقيقة 47، قبل أن يدرك بارفيزجون عمرباييف التعادل لطاجيكستان في الدقيقة 80.
في الدقائق العشرة الأخيرة حول منتخب طاجيكستان تأخره أمام لبنان إلى فوز (2-1) ليتأهل إلى دور الـ16.
قطر تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة بالفوز على الصين
سجل حسن الهيدوس هدفا في الشوط الثاني ليقود منتخب قطر للفوز في كأس آسيا لكرة القدم، بينما فجر منتخب طاجيكستان مفاجأة كبرى بتأهله للدور ذاته في مشاركته الأولى في البطولة بفوزه 2-1 على لبنان.
وشهدت المباراة مشاركة ثلاثة حراس مرمى لمنتخب قطر، بعدما اعتمد المدرب ماركيز لوبيز على سعد الشيب أساسيا لإراحة مشعل برشم، قبل أن يستبدل الشيب بين الشوطين بصلاح زكريا الذي تعرض لإصابة في الدقيقة 63، ليشارك برشم بدلا منه.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 عن طريق البديل الهيدوس بتسديدة قوية ومباشِرة من خارج منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية من أكرم عفيف.
وعزز منتخب قطر، الذي ضمن التأهل سلفا لدور الستة عشر، صدارته للمجموعة بتسع نقاط بينما تجمد رصيد الصين عند نقطتين في المركز الثالث.
وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الأولى: