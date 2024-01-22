طاجيكستان تدخل التاريخ.. ترتيب مجموعة قطر في كأس آسيا

وأنهت طاجيكستان دور المجموعات في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، خلف منتخب قطر الذي حصد العلامة الكاملة بتسع نقاط، بينما تجمد رصيد لبنان عند نقطة واحدة خلف الصين صاحبة المركز الثالث بنقطتين.

افتتح باسل جرادي التسجيل للبنان في الدقيقة 47، قبل أن يدرك بارفيزجون عمرباييف التعادل لطاجيكستان في الدقيقة 80.

ووضع نور الدين حمروكولوف طاجيكستان في المقدمة بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بضربة رأس قوية.