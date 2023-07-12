تقرير: النيجيري إمينالو سيكون أول مدير لرابطة الدوري السعودي لكرة القدم

وأشار التقرير، إلى أن خطوة تعيين إمينالو مؤشر على طموح الدوري السعودي لوجود نجوم داخل وخارج الملعب.

وشغل الدولي النيجيري السابق (57 عامًا) منصب مدير كرة القدم في تشيلسي بين عامي 2011 و2017، وأسهم في نجاحات النادي على مستوى الرجال والسيدات والأكاديمية. كما عمل بمنصب المدير الرياضي في موناكو من 2017 وحتى 2019.

ويُعد إمينالو بين أفضل المديرين في عالم كرة القدم، وسيكون مسؤولا عن تطور الدوري السعودي وتطبيق المعايير التي تنفذ في أقوى مسابقات الدوري بالعالم.