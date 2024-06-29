ليفربول يرفض اقتناص فرصة ضم نجم نيوكاسل

رفض نادي ليفربول فرصة التعاقد مع أنتوني غوردون، جناح نادي نيوكاسل يونايتد، في الميركاتو الصيفي الجاري.

اللاعب صاحب الـ 23 عاما، تألق بشكل لافت الموسم الماضي مع فريقه، وقدم مستوى رائعا؛ ما جعله مطلوباً في العديد من كبار أندية البريميرليغ.

ويحتاج نيوكاسل إلى إجراء بيع لأحد لاعبيه قبل الموعد النهائي في 30 يونيو الجاري، من أجل الامتثال لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز الخاصة بقواعد الملكية المستدامة.

ووفقا لما ذكره موقع "This Is Anfield" فقد تم طرح فكرة انتقال غوردون من نيوكاسل إلى ليفربول، من أجل تخفيف أزمتهم المالية.

وأضاف التقرير: "لكن على الرغم من إعجاب ليفربول منذ فترة طويلة بجناح إيفرتون السابق، إلا أنه لم يقدم عرضًا للحصول على خدماته".