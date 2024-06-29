ليفربول يرفض اقتناص فرصة ضم نجم نيوكاسل
رفض نادي ليفربول فرصة التعاقد مع أنتوني غوردون، جناح نادي نيوكاسل يونايتد، في الميركاتو الصيفي الجاري.
اللاعب صاحب الـ 23 عاما، تألق بشكل لافت الموسم الماضي مع فريقه، وقدم مستوى رائعا؛ ما جعله مطلوباً في العديد من كبار أندية البريميرليغ.
ويحتاج نيوكاسل إلى إجراء بيع لأحد لاعبيه قبل الموعد النهائي في 30 يونيو الجاري، من أجل الامتثال لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز الخاصة بقواعد الملكية المستدامة.
ووفقا لما ذكره موقع "This Is Anfield" فقد تم طرح فكرة انتقال غوردون من نيوكاسل إلى ليفربول، من أجل تخفيف أزمتهم المالية.
وأضاف التقرير: "لكن على الرغم من إعجاب ليفربول منذ فترة طويلة بجناح إيفرتون السابق، إلا أنه لم يقدم عرضًا للحصول على خدماته".
وشدد التقرير على أن "قوة ليفربول في العمق على الجانب الأيسر من الهجوم كانت عاملاً في عدم التقدم للحصول على اللاعب؛ إذ يتمتع كل من لويس دياز وديوغو جوتا وكودي غاكبو بالقدرة على اللعب في ذلك المركز، كما اعتُبر طلب نيوكاسل بإدراج كوانساه، لاعب ليفربول، في الصفقة المقترحة غير مقبول".
وارتبط غوردون والسويدي ألكسندر إيزاك بالخروج من الفريق، بالإضافة إلى برونو غيماريش، من أجل حصول نيوكاسل على مقابل مادي كبير يساعدهم في المشاكل المالية التي يعاني منها النادي.
ولعب جوردون هذا الموسم 47 مباراة بكل البطولات، سجل خلالها 11 هدفاً، ولكن حسب تقارير النادي الإنجليزي لن يسمح له بالرحيل بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني.
كما أن ليفربول يسعى لإبرام العديد من الصفقات، في حقبة ما بعد يورغن كلوب، الذي رحل رسميًا نهاية الموسم، وتولى مكانه الهولندي آرني سلوت.