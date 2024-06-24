أراوخو يكشف سبب سقوطه على الأرض خلال مباراة أوروغواي وبنما

اعترف رونالد أراوخو، نجم برشلونة ومنتخب أوروغواي بأنه عانى من الدوار خلال المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كوبا أمريكا، فجر الاثنين، أمام بنما.

وسجل ماكسيميليان أراوخو، وداروين نونيز، وماتياس فينيا ثلاثة أهداف في فوز أوروغواي 3-1 على بنما ضمن المجموعة الثالثة في كوبا أمريكا، فجر الإثنين.

ووضع الفوز أول ثلاث نقاط في رصيد أوروغواي، لتتساوى مع الولايات المتحدة التي فازت 2-صفر على بوليفيا في المباراة الثانية بالمجموعة الثالثة.

وطمأن مدافع برشلونة الجميع بعد المباراة، قائلاً إنه سيكون على ما يرام ويمكنه إكمال البطولة بشكل جيد، موضحا سبب مغادرته المباراة.