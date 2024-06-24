أراوخو يكشف سبب سقوطه على الأرض خلال مباراة أوروغواي وبنما
اعترف رونالد أراوخو، نجم برشلونة ومنتخب أوروغواي بأنه عانى من الدوار خلال المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كوبا أمريكا، فجر الاثنين، أمام بنما.
وسجل ماكسيميليان أراوخو، وداروين نونيز، وماتياس فينيا ثلاثة أهداف في فوز أوروغواي 3-1 على بنما ضمن المجموعة الثالثة في كوبا أمريكا، فجر الإثنين.
ووضع الفوز أول ثلاث نقاط في رصيد أوروغواي، لتتساوى مع الولايات المتحدة التي فازت 2-صفر على بوليفيا في المباراة الثانية بالمجموعة الثالثة.
وطمأن مدافع برشلونة الجميع بعد المباراة، قائلاً إنه سيكون على ما يرام ويمكنه إكمال البطولة بشكل جيد، موضحا سبب مغادرته المباراة.
وقال للصحفيين: "عانيت من انخفاض في الضغط، وشعرت بالدوار في الشوط الأول".
وأضاف: "لم أتناول سوائل كافية خلال اليوم، سأكون على ما يرام في المباراة المقبلة".
وأقيمت المباراة في ظل ظروف مرهقة على ملعب هارد روك في ميامي، واعترف المدرب مارسيلو بييلسا بأن درجات الحرارة المرتفعة أثرت على فريقه.
وقال: "لاحظنا أنه مع الطقس والرطوبة العالية، من الصعب اللعب بكامل طاقتنا".
وأضاف: "تعتمد أوروغواي كثيرًا على ديناميكيتها، لكن إذا تمكنا من فرض أسلوب لعبنا كما أردنا لمدة 70 أو 75 دقيقة من أصل 90 دقيقة، فإن النسبة جيدة".
واختتم حديثه قائلاً: "كان من الممكن أن تصبح الأمور معقدة بالنسبة لنا. لكن بعد 20 دقيقة من الشوط الثاني، عدنا إلى السيطرة على المباراة وصنع الفرص، وكانت النتيجة تمثل ما حدث على أرض الملعب".
وتلتقي أوروغواي مع بوليفيا في نيوجيرزي، يوم الخميس المقبل، بينما تلعب بنما مع الولايات المتحدة في أتلانتا.