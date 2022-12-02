بشكتاش التركي مهتم بمحمد كنو لاعب الهلال بعد الأداء المميز في كأس العالم
كشفت صحيفة "aspor" التركية عن اهتمام التركي شينول غونيش مدرب نادي بشكتاش التركي بالسعودي محمد كنو لاعب الهلال والمنتخب السعودي بعد أدائه المميز مع الأخضر في كأس العالم الجارية حاليا بقطر.
وقالت الصحيفة إن إدارة بشكتاش وقع اختيارها على كنو لاعب الهلال، بدلا من الكندي أتيبا هاتشينسون الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.
وذكرت الصحيفة التركية أن محمد كنو جذب انتباه غونيش، بأدائه في كأس العالم، بسبب بنيته البدنية القوية، مشيرة إلى أنه يمكن اتخاذ خطوات رسمية للاعب في الأيام المقبلة من النادي التركي.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشادت بأداء كنو وقالت إنه مستعد للقفز إلى كرة القدم الأوروبية الكبيرة، بعدما قدم مع المنتخب السعودي مباريات رائعة في كأس العالم.
وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مع نادي الهلال في 30 يونيو 2025، وتبلغ قيمته السوقية نحو 1.20 مليون يورو.
ويلعب محمد كنو في مركز وسط، مع نادي الهلال منذ 2017، قادما من نادي الاتفاق الذي لعب لمدة 4 مواسم، ويشارك مع المنتخب السعودي منذ 2016.
وحصد كنو مع الهلال دوري المحترفين السعودي (5 مرات)، كأس خادم الحرمين الشريفين في 2019، كأس السوبر السعودي في 2018، دوري أبطال آسيا في 2019، كما حصل على جائزة أفضل لاعب سعودي لعام 2018 ،2019.