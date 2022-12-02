بشكتاش التركي مهتم بمحمد كنو لاعب الهلال بعد الأداء المميز في كأس العالم

وذكرت الصحيفة التركية أن محمد كنو جذب انتباه غونيش، بأدائه في كأس العالم، بسبب بنيته البدنية القوية، مشيرة إلى أنه يمكن اتخاذ خطوات رسمية للاعب في الأيام المقبلة من النادي التركي.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشادت بأداء كنو وقالت إنه مستعد للقفز إلى كرة القدم الأوروبية الكبيرة، بعدما قدم مع المنتخب السعودي مباريات رائعة في كأس العالم.