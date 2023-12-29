سرقة منزل جاك غريليش خلال فوز مانشستر سيتي على إيفرتون

وتم إخبار غريليش بالسرقة بعد وقت قصير من صافرة النهاية، حيث سارع بالعودة إلى منزله.

وقالت "ميرور" إنه يصب أحد في الحادث، وقد فتشت الشرطة المنطقة المحيطة بالقصر على مدار ليلة الأربعاء والخميس، مع استدعاء الطب الشرعي أيضًا، وناشدت شرطة "شيشاير" تقديم معلومات.

وقالت الشرطة في بيان: "في حوالي الساعة 9.50 مساءً يوم الأربعاء 27 ديسمبر، تم استدعاء الشرطة لبلاغات عن عملية سطو، المتصل أبلغ عن سرقة عدد من الأغراض".