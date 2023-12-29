سرقة منزل جاك غريليش خلال فوز مانشستر سيتي على إيفرتون
ذكرت صحيفة "ميرور" أنه تم سرقة منزل جاك غريليش نجم مانشستر سيتي خلال الفوز على إيفرتون في الدوري الإنجليزي، يوم الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووفقا للصحيفة، فإن الشرطة هرعت إلى منزل غريليش ليلة الأربعاء، مع استدعاء مروحية للبحث عن اللصوص؛ حيث نجح اللصوص في الفرار مع متعلقات ثمينة.
ولعب غريليش جميع دقائق المباراة أمام إيفرتون حيث قلب مانشستر سيتي تأخره 0/1 إلى فوز 3/1.
وتم إخبار غريليش بالسرقة بعد وقت قصير من صافرة النهاية، حيث سارع بالعودة إلى منزله.
وقالت "ميرور" إنه يصب أحد في الحادث، وقد فتشت الشرطة المنطقة المحيطة بالقصر على مدار ليلة الأربعاء والخميس، مع استدعاء الطب الشرعي أيضًا، وناشدت شرطة "شيشاير" تقديم معلومات.
وقالت الشرطة في بيان: "في حوالي الساعة 9.50 مساءً يوم الأربعاء 27 ديسمبر، تم استدعاء الشرطة لبلاغات عن عملية سطو، المتصل أبلغ عن سرقة عدد من الأغراض".
وأضاف البيان: "تم نشر ضباط مدعومين بالكلاب البوليسية والخدمة الجوية للشرطة الوطنية وأجريت عمليات بحث في المنطقة المحلية ولكن لم يتم العثور على أي أثر للمشتبه بهم".
ولعب جاك غريليش الموسم الحالي 21 مباراة مع مانشستر سيتي سجل فيها 3 أهداف وصنع هدفين.
ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد غدا السبت، ثم مع نيوكاسل، ثم بيرنلي في الدوري الإنجليزي.