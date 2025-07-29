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رياضة

بعد التوقيع رسميا.. أول رسالة من جواو فيليكس لجمهور النصر السعودي (فيديو)

بعد التوقيع رسميا.. أول رسالة من جواو فيليكس لجمهور النصر السعودي (فيديو)
جواو فيلكسالمصدر: حساب نادي النصر على إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
29 يوليو 2025، 1:25 م

وجه البرتغالي جواو فيليكس، رسالة إلى جماهير نادي النصر السعودي، بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف الفريق.

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وأعلن النصر السعودي، اليوم الثلاثاء تعاقده مع البرتغالي جواو فيليكس قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وكتب النصر عبر حسابه على منصة إكس مع فيديو قصير للمهاجم البرتغالي "لنحقق الفوز معا.. جواو فيليكس نصراوي".

وأشار النصر في بيان مقتضب إلى أن عقد جواو فيليكس مع النادي يمتد حتى عام 2027.

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رسالة فيليكس

ظهر فيليكس البالغ من العمر 25 عاما في مقطع الفيديو، نشره نادي النصر على حسابه بمنصة إكس، وهو يرتدي قميص الفريق.

وقال فيليكس في رسالة إلى جماهير النصر: "أنا هنا لنستمتع، لنحقق الفوز معا".

ويلعب النصر قبل نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد يوم 19 أغسطس المقبل، وقد تكون أول مباراة للنجم البرتغالي مع فريقه.

 

 

 

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