ضربة جديدة لمانشستر سيتي.. ونجم ليفربول الرابح الأكبر

تلقى مانشستر سيتي ضربة جديدة بعد الخسارة أمام برايتون بنتيجة 1-2 مساء اليوم الأحد في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي.

وفرّط مانشستر سيتي في تقدمه بهدف النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة 31، واستقبل ثنائية في الدقيقتين 67 و89 عن طريق جيمس ميلنر من ضربة جزاء وبريان غرودا.

وتلقى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني، الهزيمة الثانية على التوالي في أول 3 جولات بعد الخسارة على أرضه أمام توتنهام في الجولة الماضية.

وغاب عن المباراة الوافد الجديد الفرنسي ريان شرقي بسبب الإصابة التي تعرض لها؛ ما مثل ضربة جديدة للفريق الإنجليزي.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن ريان شرقي سيغيب لمدة شهرين عن المستطيل الأخضر بسبب الإصابة.

نجم ليفربول الرابح الأكبر

إصابة ريان شرقي قادت ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، إلى قرار عاجل باستبعاد لاعب السيتي من القائمة التي تخوض معسكر شهر سبتمبر المقبل.

وقرر ديشامب استدعاء اللاعب هوغو إيكتيكي، نجم ليفربول الإنجليزي، لأول مرة لتمثيل منتخب فرنسا.

وأصبح إيكتيكي الرابح الأكبر بعد إصابة شرقي خاصة أن منتخب الكاميرون أبدى رغبته في الاستعانة بلاعب الريدز في ظل تجاهل ضمه إلى فرنسا.

وانضم إيكتيكي صاحب الأصول الكاميرونية في الانتقالات الصيفية الحالية إلى ليفربول قادماً من آنتراخت فرانكفورت الألماني.