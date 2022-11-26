الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية ضد بولندا في كأس العالم
تتجه أنظار كرة القدم السعودية، اليوم السبت، إلى ملعب (المدينة التعليمية) في العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة مواجهة الأخضر السعودي ضد بولندا في ثاني جولات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022.
ويلعب أيضًا ضمن منافسات المجموعة ذاتها، مساء اليوم السبت، منتخب الأرجنتين مع المكسيك.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة السعودية ضد بولندا، فإلى السطور التالية:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب (المدينة التعليمية).
وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة، وقناة "بي إن سبورتس ماكس 2" بصوت المعلق حسن العيدروس.
وتنقل أيضًا عبر قناة الكأس المفتوحة، وقناة الكأس إكسترا 1 بصوت المعلق خليل البلوشي، وقناة الكأس إكسترا 2 بصوت المعلق سمير المعيرفي.
ترتيب المجموعة
يحتل المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الأرجنتين بنتيجة 2/1 في الجولة الأولى.
ويحتل منتخب بولندا المركز الثاني بالتساوي مع المكسيك بعد تعادلهما في الجولة الأولى دون أهداف.
وتقابل المنتخبان مرة وحيدة في تجربة ودية، العام 2006، وفاز منتخب بولندا بنتيجة 2/1.
الأخضر.. ومواصلة التوهج
يأمل منتخب السعودية مواصلة التوهج وتحقيق الفوز الثاني على التوالي الذي يضمن للأخضر التأهل بشكل رسمي لدور الستة عشر لأول مرة منذ نسخة 1994.
وأكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن فريقه لم يحقق شيئًا بعد وأمامه مهمة صعبة في مواجهتي بولندا والمكسيك.
وأوضح أن المنتخب السعودي يدرك جيدًا أهمية اللقاء، مؤكدًا أنه طالب اللاعبين بالثقة في قدراتهم لتحقيق الفوز مجددًا.
ويغيب عن منتخب السعودية الثنائي ياسر الشهراني، وسلمان الفرج، للإصابة، ويعتمد رينارد على تشكيلة تضم -على الأرجح- حارس المرمى محمد العويس، وأمامه الرباعي: حسان تمبكتي، وعلي آل بليهي، وسلطان الغنام، وسعود عبدالحميد، في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط محمد كنو، وبجواره عبدالإله المالكي ،ونواف العابد، مع ثلاثي الهجوم: سالم الدوسري، وفراس البريكان، وصالح الشهري.
بولندا.. وصحوة ليفاندوفسكي
يبحث منتخب بولندا عن صحوة نجمه روبرت ليفاندوفسكي من أجل تحقيق أول فوز بالمونديال وتعويض التعادل مع المكسيك.
وقال المدرب سيسلاو ماشنيويز، المدير الفني لمنتخب بولندا، إن المباراة لن تكون سهلة على المنتخبين، مؤكدًا أنه ينتظر تألق ليفاندوفسكي وقيادته بولندا للفوز.
وأشار إلى أن منتخب السعودية حقق الفوز على الأرجنتين وهو ما يجعله منافسًا قويًا بالفعل، مؤكدًا أنه لم يشاهد الفيديو الذي شهد جلسة بين هيرفي رينارد مدرب السعودية ولاعبيه.
ويعتمد منتخب بولندا على تشكيلة تضم حارس المرمى فويتشيك تشيزيني، وأمامه الرباعي: ماني كاش، وكامل جليك، وجاكوب كيوبيور، وبارتوز بيريزنسكي، في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط جاكوب كامينيسكي، وجريجورز كريشوياك، وبيوتر زيلينسكي، مع ثلاثي الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، ونيكولا زاليفسكي، وسباستيان سزيمانسكي.
وقال عادل عبدالرحمن، مدرب الشباب السعودي الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة لن تكون سهلة بين المنتخبين رغم فوز السعودية على حساب الأرجنتين.
وأوضح أن الجميع سيلعب أمام السعودية بكل حذر، فهو المنتخب الذي قهر الأرجنتين، مؤكدًا أن رينارد يعلم جيدًا أهمية العامل البدني، وسيعمل على علاج هذه النقطة بعد المجهود الذي بذله اللاعبون خلال لقاء الأرجنتين.