الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية ضد بولندا في كأس العالم

الأخضر.. ومواصلة التوهج

يأمل منتخب السعودية مواصلة التوهج وتحقيق الفوز الثاني على التوالي الذي يضمن للأخضر التأهل بشكل رسمي لدور الستة عشر لأول مرة منذ نسخة 1994.

وأكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن فريقه لم يحقق شيئًا بعد وأمامه مهمة صعبة في مواجهتي بولندا والمكسيك.

وأوضح أن المنتخب السعودي يدرك جيدًا أهمية اللقاء، مؤكدًا أنه طالب اللاعبين بالثقة في قدراتهم لتحقيق الفوز مجددًا.

ويغيب عن منتخب السعودية الثنائي ياسر الشهراني، وسلمان الفرج، للإصابة، ويعتمد رينارد على تشكيلة تضم -على الأرجح- حارس المرمى محمد العويس، وأمامه الرباعي: حسان تمبكتي، وعلي آل بليهي، وسلطان الغنام، وسعود عبدالحميد، في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط محمد كنو، وبجواره عبدالإله المالكي ،ونواف العابد، مع ثلاثي الهجوم: سالم الدوسري، وفراس البريكان، وصالح الشهري.