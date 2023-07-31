مشجع يقتحم أرض الملعب لمقابلة كريم بنزيما.. واللاعب الفرنسي يمنحه قميصه (فيديو)

يذكر أن بنزيما أحرز هدف فوز الاتحاد على الصفاقسي في الدقيقة 63.

واستخرج بنزيما من مخزون خبرته الكبيرة في أوروبا عندما استغل تأخر دفاع الصفاقسي في محاصرته عند استلامه تمريرة من حمد الله ليسدد الكرة سريعا وتصطدم بالقائم إلى داخل المرمى.

ويتصدر الاتحاد المجموعة الأولى بست نقاط متقدما بنقطتين على الشرطة العراقي قبل مواجهتهما في الجولة الأخيرة.

وبقي الصفاقسي بدون رصيد في المركز الأخير قبل مواجهة غريمه المحلي الترجي الذي كان تعادل مع الشرطة في وقت سابق من اليوم.