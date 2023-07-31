مشجع يقتحم أرض الملعب لمقابلة كريم بنزيما.. واللاعب الفرنسي يمنحه قميصه (فيديو)
منح كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي، قميصه لأحد المشجعين، عقب تأهل الاتحاد لدور الـ8 من بطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية".
وقاد بنزيما الاتحاد إلى الفوز 1-صفر على تسعة لاعبين من الصفاقسي التونسي والتأهل إلى دور الثمانية اليوم الأحد.
وعقب نهاية المباراة اقتحم أحد المشجعين ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ليحتضن النجم الفرنسي، ويطلب منه القميص.
وبالفعل استجاب بنزيما لطلب المشجع وخلع قميصه وأعطاه إياه.
يذكر أن بنزيما أحرز هدف فوز الاتحاد على الصفاقسي في الدقيقة 63.
واستخرج بنزيما من مخزون خبرته الكبيرة في أوروبا عندما استغل تأخر دفاع الصفاقسي في محاصرته عند استلامه تمريرة من حمد الله ليسدد الكرة سريعا وتصطدم بالقائم إلى داخل المرمى.
ويتصدر الاتحاد المجموعة الأولى بست نقاط متقدما بنقطتين على الشرطة العراقي قبل مواجهتهما في الجولة الأخيرة.
وبقي الصفاقسي بدون رصيد في المركز الأخير قبل مواجهة غريمه المحلي الترجي الذي كان تعادل مع الشرطة في وقت سابق من اليوم.