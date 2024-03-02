لويس هاميلتون: السيارة الجيدة تشعل النار بداخلنا كسائقين
قال لويس هاميلتون إنه متحمس لسيارة مرسيدس الجديدة، حتى لو لم يساوره شعور جيد، بعدما حل في المركز التاسع بالتجارب التأهيلية لسباق جائزة البحرين الكبرى الافتتاحي للموسم اليوم الجمعة.
وبعد معاناته مع السيارة على مدار العامين الماضيين، قال البريطاني إنه من الجيد أن تكون لديه سيارة يمكنه التنافس بها، وهذا "يشعل النار بداخلنا نحن كسائقين".
وحل زميله جورج راسل في المركز الثالث بالتجارب التأهيلية بفارق 0.306 ثانية خلف ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات.
وقال هاميلتون، الفائز سبع مرات ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات: "السيارة رائعة حقا، هناك تحسن كبير جدا عن الأعوام السابقة، أصبحت أكثر استقرارا بكثير وباتت قيادتها أكثر متعة، لكن لا يزال أمامنا عمل يجب القيام به كما ترون".
وأضاف "لكن أن يتأخر جورج بثلاثة أجزاء من الثانية عن ماكس، فهذا أمر لا يصدق".
وتابع: "أعتقد أن مركز جورج بمثابة شهادة على العمل الذي قام به الجميع في المصنع، وهو ما منحنا أخيرا سيارة يمكننا التنافس بها".
وجاء هاميلتون وراسل في المركزين الأول والثاني في التجارب الحرة أمس الخميس باستخدام الإعدادات نفسها.
وقال راسل إنهما شعرا بسعادة أكبر في السيارة، حتى لو كان هناك الكثير من العمل المتبقي للحاق بفرستابن.
وأضاف البريطاني الشاب "من الواضح أننا قطعنا خطوة كبيرة للأمام في سرعة اللفة الواحدة، ونأمل ألا نؤثر على وتيرة السباق. أعتقد أنها ستكون معركة متقاربة بين الجميع باستثناء ماكس".
ثقة أوكون
وقال إستيبان أوكون، إنه يثق بقدرة فريق ألبين المملوك لرينو على إصلاح مشكلاته، وذلك بعد البداية السيئة للفريق في الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات؛ إذ تنطلق سيارتا الفريق من المركزين الأخيرين في سباق البحرين المقرر غدا السبت.
وحل أوكون في المركز الـ19 في التجارب التأهيلية التي أقيمت اليوم الجمعة، بينما جاء زميله الفرنسي بيير غاسلي في المركز الـ 20 والأخير.
وقال أوكون: "نحن في هذا الوضع، أنا في هذا الوضع، ولا أحد يحب أن يكون في المراكز الأخيرة، كلنا منافسون في الفريق ومن المهم للغاية أن نكون متحدين ونبقي رؤوسنا مرفوعة ونمضي قدما".
وأضاف في إشارة إلى المصنعين في فرنسا وإنجلترا "هذا الفريق قدم قبل أعوام سيارة قادرة على الفوز، وتلك الأفكار ظهرت في أماكن اليوم نفسها (التي يوجد فيها الفريق) في فيري وإنستون".
وأردف: "يمكن أن نكرر كل هذه الأشياء، وأثق في أن الفريق سيتقدم إلى الأمام".
وأنهى ألبين الموسم الماضي في المركز السادس في الترتيب العام للصانعين، علما بأنه أنهى موسم 2022 في المركز الرابع.
وانفصل ألبين عن رئيسه أوتمار زافناور في يوليو الماضي، كما شهد رحيل آلان بيرمان الذي شغل منصب المدير الرياضي فترة طويلة، وبات فراي مدير الشؤون الفنية، وانتقل بيرمان للعمل في رد بول وفراي إلى وليامز.
وقال أوكون: "بالطبع، الواقع اليوم هو أننا نفتقد السرعة المطلوبة خاصة على الامتدادات القصيرة، سنرى غدا ما نحن عليه في الامتدادات الطويلة".