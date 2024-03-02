لويس هاميلتون: السيارة الجيدة تشعل النار بداخلنا كسائقين

قال لويس هاميلتون إنه متحمس لسيارة مرسيدس الجديدة، حتى لو لم يساوره شعور جيد، بعدما حل في المركز التاسع بالتجارب التأهيلية لسباق جائزة البحرين الكبرى الافتتاحي للموسم اليوم الجمعة.

وبعد معاناته مع السيارة على مدار العامين الماضيين، قال البريطاني إنه من الجيد أن تكون لديه سيارة يمكنه التنافس بها، وهذا "يشعل النار بداخلنا نحن كسائقين".

وحل زميله جورج راسل في المركز الثالث بالتجارب التأهيلية بفارق 0.306 ثانية خلف ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات.

وقال هاميلتون، الفائز سبع مرات ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات: "السيارة رائعة حقا، هناك تحسن كبير جدا عن الأعوام السابقة، أصبحت أكثر استقرارا بكثير وباتت قيادتها أكثر متعة، لكن لا يزال أمامنا عمل يجب القيام به كما ترون".

وأضاف "لكن أن يتأخر جورج بثلاثة أجزاء من الثانية عن ماكس، فهذا أمر لا يصدق".