كولومبيا.. تخطف تذكرة نهائي كوبا أمريكا بالفوز على أوروغواي

انتفض منتخب كولومبيا، وصعد إلى نهائي بطولة "كوبا أميركا"، بعد إحباط مغامرة أوروغواي بالفوز عليها بهدف نظيف، في نصف النهائي البطولة، والذي أقيم فجر اليوم الخميس.

وحقق منتخب كولومبيا الفوز بفضل رأسية جيفرسون ليرما في الدقيقة 39، وخطف بها تذكرة العبور إلى النهائي لمواجهة الأرجنتين.

وحول جيفرسون ليرما، ركنية خاميس رودريغيز برأسه في شباك أوروغواي ليخطف هدف الفوز لفريقه.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول أشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة لمونوز لاعب كولومبيا لاعتدائه على المنافس بدون كرة.

وحافظ المنتخب الكولومبي على التقدم، بالرغم من اللعب بـ10 لاعبين.

وضربت كولومبيا موعدا في نهائي البطولة أمام الأرجنتين، والذي سيقام فجر الاثنين المقبل، الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 4:00 فجرًا بتوقيت أبوظبي.