logo
رياضة

كولومبيا.. تخطف تذكرة نهائي كوبا أمريكا بالفوز على أوروغواي

كولومبيا.. تخطف تذكرة نهائي كوبا أمريكا بالفوز على أوروغواي
فرحة لاعبو كولومبيا بالهدف الأول
إرم نيوز
إرم نيوز
11 يوليو 2024، 2:12 ص

انتفض منتخب كولومبيا، وصعد إلى نهائي بطولة "كوبا أميركا"، بعد إحباط مغامرة أوروغواي بالفوز عليها بهدف نظيف، في نصف النهائي البطولة، والذي أقيم فجر اليوم الخميس.

وحقق منتخب كولومبيا الفوز بفضل رأسية جيفرسون ليرما في الدقيقة 39، وخطف بها تذكرة العبور إلى النهائي لمواجهة الأرجنتين.

وحول جيفرسون ليرما، ركنية خاميس رودريغيز برأسه في شباك أوروغواي ليخطف هدف الفوز لفريقه. 

 

 

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول أشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة لمونوز لاعب كولومبيا لاعتدائه على المنافس بدون كرة.

وحافظ المنتخب الكولومبي على التقدم، بالرغم من اللعب بـ10 لاعبين.

وضربت كولومبيا موعدا في نهائي البطولة أمام الأرجنتين، والذي سيقام فجر الاثنين المقبل، الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 4:00 فجرًا بتوقيت أبوظبي.

المنتخب الكولومبيأوروغوايكوبا-أمريكا-2024

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC