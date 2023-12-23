لماذا أوقف رونالدو خطط بناء فندقه الفخم في مانشستر؟
قالت صحيفة "ذا صن" إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أوقف خططه لبناء فندق فاخر بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني في مانشستر، بعد انتهاء صلاحية تصريح التخطيط الخاص به.
وحصل رونالدو على إذن تخطيط لبناء فندق CR7 حصري مكون من 151 غرفة في قلب مانشستر في ديسمبر 2020، ولكن المبنى تُرك في حالة "خراب".
وتظهر الصور تقشر طلاء الجدران من داخل المبنى، وقد تُرك المبنى في حالة سيئة.
وذكرت "ذا صن" أنه كان من المقرر افتتاح الفندق هذا العام؛ إذ كان من المقرر توظيف أكثر من 900 شخص، ويضيف 56 مليون جنيه إسترليني إلى الاقتصاد المحلي.
ومع ذلك، فإن الممتلكات لا تزال مهجورة، كما كانت على مدى العقدين الماضيين.
ووفقا للصحيفة فقد انتهى إذن التخطيط لمدة ثلاث سنوات في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن لم تتم محاولة أي عمل في العقار.
واعترف متحدث باسم مجموعة فنادق "بيستانا"، شريك رونالدو في فنادق CR7، لصحيفة "ذا صن" بأن المشروع متجمد، وقال: "الخطوات التالية للمشروع معلقة".
وبحسب الصحيفة كانت هناك أيضًا مشكلات مستمرة تتمثل في عدم حصول مجموعة المستثمرين على التمويل المطلوب.
وكانت الخطط لإنشاء فندق أربع نجوم يضم 151 غرفة وشرفة على السطح للضيوف والزوار، وصالة للألعاب الرياضية.
وتمتلك علامة رونالدو التجارية CR7 بالفعل فنادق في تايم سكوير بنيويورك، وموطنه ماديرا، ولشبونة في البرتغال، والعاصمة الإسبانية مدريد.