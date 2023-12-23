لماذا أوقف رونالدو خطط بناء فندقه الفخم في مانشستر؟

قالت صحيفة "ذا صن" إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أوقف خططه لبناء فندق فاخر بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني في مانشستر، بعد انتهاء صلاحية تصريح التخطيط الخاص به.

وحصل رونالدو على إذن تخطيط لبناء فندق CR7 حصري مكون من 151 غرفة في قلب مانشستر في ديسمبر 2020، ولكن المبنى تُرك في حالة "خراب".

وتظهر الصور تقشر طلاء الجدران من داخل المبنى، وقد تُرك المبنى في حالة سيئة.