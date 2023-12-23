كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدوحساب النصر على منصة X

لماذا أوقف رونالدو خطط بناء فندقه الفخم في مانشستر؟

رونالدو حصل على إذن تخطيط لبناء فندق من 151 غرفة، ولكن المبنى تُرك بحالة "خراب".

قالت صحيفة "ذا صن" إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أوقف خططه لبناء فندق فاخر بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني في مانشستر، بعد انتهاء صلاحية تصريح التخطيط الخاص به.

وحصل رونالدو على إذن تخطيط لبناء فندق CR7 حصري مكون من 151 غرفة في قلب مانشستر في ديسمبر 2020، ولكن المبنى تُرك في حالة "خراب".

وتظهر الصور تقشر طلاء الجدران من داخل المبنى، وقد تُرك المبنى في حالة سيئة.

كريستيانو رونالدو
ميسي سادسا.. كريستيانو رونالدو خارج قائمة أفضل 100 لاعب في العالم

وذكرت "ذا صن" أنه كان من المقرر افتتاح الفندق هذا العام؛ إذ كان من المقرر توظيف أكثر من 900 شخص، ويضيف 56 مليون جنيه إسترليني إلى الاقتصاد المحلي.

ومع ذلك، فإن الممتلكات لا تزال مهجورة، كما كانت على مدى العقدين الماضيين.

ووفقا للصحيفة فقد انتهى إذن التخطيط لمدة ثلاث سنوات في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن لم تتم محاولة أي عمل في العقار.

المبنى المهجور
المبنى المهجورthesun

واعترف متحدث باسم مجموعة فنادق "بيستانا"، شريك رونالدو في فنادق CR7، لصحيفة "ذا صن" بأن المشروع متجمد، وقال: "الخطوات التالية للمشروع معلقة".

وبحسب الصحيفة كانت هناك أيضًا مشكلات مستمرة تتمثل في عدم حصول مجموعة المستثمرين على التمويل المطلوب.

وكانت الخطط لإنشاء فندق أربع نجوم يضم 151 غرفة وشرفة على السطح للضيوف والزوار، وصالة للألعاب الرياضية.

وتمتلك علامة رونالدو التجارية CR7 بالفعل فنادق في تايم سكوير بنيويورك، وموطنه ماديرا، ولشبونة في البرتغال، والعاصمة الإسبانية مدريد.

المبنى المهجور
المبنى المهجورthesun
نادي النصر السعودي

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com