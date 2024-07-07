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رياضة

رد فعل أنتونيلا بعد إهدار ميسي ركلة ترجيح أمام الإكوادور (فيديو)

رد فعل أنتونيلا بعد إهدار ميسي ركلة ترجيح أمام الإكوادور (فيديو)
أنتونيلا زوجة ميسي
إرم نيوز
إرم نيوز
07 يوليو 2024، 3:32 م

أبدت أنتونيلا، زوجة الأسطورة ليونيل ميسي، رد فعل عاطفيًا بعد إهدار زوجها ركلة ترجيح أمام الإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا.

ورغم غيابه عن مباراة بلاده الثالثة في دور المجموعات، بدد قائد الأرجنتين ليونيل ميسي أي شكوك بشأن إصابته في عضلات الفخذ الخلفية، وشارك أساسيا من البداية، لكنه أهدر ركلة ترجيح.

وفي ركلات الحسم، اصطدمت كرة ميسي بالعارضة، لكن الحارس مارتينيز أنقذ أول ركلتي ترجيح للإكوادور قبل أن يحرز نيكولاس أوتامندي الركلة الحاسمة، لتضمن الأرجنتين الظهور في قبل النهائي، وتقطع خطوة إضافية في مسيرة الحفاظ على اللقب.

وتداول مغردون فيديو لزوجة ميسي أنتونيلا وهي تبكي بعد إهدار زوجها ركلة الترجيح، ولكن من حسن الحظ فاز منتخب بلادها.

 

 

وفازت الأرجنتين حاملة اللقب على الإكوادور 4-2 بركلات الترجيح، وتأهلت للدور نصف النهائي في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، يوم الجمعة الماضي، بعد نجاح حارسها إيمي مارتينيز في التصدي لركلتين عقب تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي.

المنتخب الأرجنتينيكوبا أميركا

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