فان دايك يرد على انتقادات أداء هولندا في "يورو 2024"

قال قائد هولندا فيرجيل فان دايك إنه يتفهم الانتقادات الموجهة لفريقه في بطولة أوروبا 2024 ويتفق مع بعض المشاعر رغم حصد أربع نقاط من أصل ست نقاط محتملة في المجموعة الرابعة.

وتغلبت هولندا على بولندا 2-1 في مباراتها الأولى في هامبورغ، وكانت محظوظة بعدم الخسارة أمام فرنسا في مباراتها الثانية في لايبزيغ لتفلت بالتعادل السلبي.

وقال فان دايك للصحفيين: "أمام بولندا لعبنا بشكل جيد لمدة 60 دقيقة وصنعنا العديد من الفرص، لكننا كنا أيضًا تحت الضغط. أمام فرنسا كنا أكثر تماسكًا كفريق.

"الحفاظ على شباكنا نظيفة أمام وصيف بطل العالم أمر جيد. لكن عند امتلاك الكرة كنا سيئين للغاية".