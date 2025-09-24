لن يلعب.. سيد عبد الحفيظ يختار لاعب الأهلي الذي يمكنه إيقاف خوان ألفينا بيزيرا

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن ثقته الكبيرة في فوز الأهلي على الزمالك في المباراة المقبلة التي ستجمع الفريقين يوم الاثنين القادم، ضمن الجولة التاسعة للدوري المصري.

وارتفعت وتيرة الحماس في الدوري المحلي بعد نتائج الجولة الثامنة، حيث واصل الأهلي انتفاضته بتحقيق فوز صعب على حرس الحدود بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية.

الأهلي لم ينتظر طويلًا لافتتاح التسجيل، قبل أن يتبادل الفريقان الأهداف في مباراة مثيرة حسمت لصالح الفريق الأحمر بفضل هدف ياسر إبراهيم في الشوط الثاني، ليصل الفريق إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع، محققًا 3 انتصارات و3 تعادلات مقابل خسارة وحيدة.

على الجانب الآخر، تعثر الزمالك في فخ التعادل أمام الجونة بهدف لمثله، في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي. ورغم فقدانه نقطتين، واصل الفريق الأبيض صدارته لجدول الدوري برصيد 17 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني.

وأعرب سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عن عدم خوفه من أبرز لاعبي الزمالك حاليًا، وهو البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، وإمكانية إحداثه لأزمة للأهلي في المواجهة المقبلة.

وقال عبد الحفيظ: "لا أخاف منه، ولكن إذا كان كريم فؤاد موجودًا، لكان سيكون حلًا نموذجيًا أمامه"، قبل أن يضيف ضاحكًا: "أو نرجع أحمد فتحي، نجم الفريق السابق، من الاعتزال من أجل إيقاف اللاعب البرازيلي".

وتابع عبد الحفيظ: "مع ذلك، سنفوز إن شاء الله على الزمالك. ألفينا لاعب جيد جدًا بالطبع، ويقوم بتحولات رهيبة للفريق الأبيض، وهو يتمتع بتحكم ودقة، والكرة تحت قدميه. ولكن نصيحتي للأهلي هي اللعب بروح جماعية؛ فالفريق مهما كان مستواه يعرف كيف يقف أمام الفريق المنافس ويتعامل مع مثل هذه المباريات".

ورد على ذلك أيمن عبد العزيز، نجم الزمالك السابق، قائلًا: "لو وقف أمام ألفينا خمسة لاعبين يراقبونه فلن يقف أمامه أحد، أساسًا لا يوجد مدافعون في الأهلي".