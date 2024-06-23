بكلمات رائعة.. رونالدو يفاجئ أردا غولر بعد مباراة البرتغال وتركيا

ويرى البعض أن رونالدو تعمد تجاهل غولر، بينما دافع آخرون عن "الدون" مشيرين إلى أنه لم يتعمد تجاهل اللاعب، وذلك بعد فيديو لمصافحة لاعبي الفريقين بعد المباراة.

وكان غولر احتياطيًا أمام البرتغال، ولكنه شارك في الشوط الثاني.

وقالت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، إن الأسطورة البرتغالية اقترب من أردا وتحدثا معًا لمدة من الوقت عقب المباراة.

وأوضحت أن رونالدو قال لغولر: "في ريال مدريد دائمًا يجب أن نسعى للفوز بكل ما نملك، أرى أن الروح لا تزال كما هي".