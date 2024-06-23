بكلمات رائعة.. رونالدو يفاجئ أردا غولر بعد مباراة البرتغال وتركيا
كشفت تقارير صحفية أن كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، حرص على الحديث مع أردا غولر، نجم منتخب تركيا وريال مدريد، عقب المباراة، خلافًا للفيديو المتداول والذي يظهر تجاهل "الدون" للاعب الشاب، عقب المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت.
والتقى أردا غولر مع كريستيانو في صدام ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، انتهى بفوز البرتغاليين 3-0 وضمانهم التأهل إلى مرحلة ثمن النهائي، بينما وضع الأتراك في موقف صعب.
وتم تداول فيديو عبر منصة "إكس" لغولر ورونالدو، إذ ظهر خلاله النجم البرتغالي وكأنه يتعمد عدم مصافحة لاعب الريال الصاعد.
ويرى البعض أن رونالدو تعمد تجاهل غولر، بينما دافع آخرون عن "الدون" مشيرين إلى أنه لم يتعمد تجاهل اللاعب، وذلك بعد فيديو لمصافحة لاعبي الفريقين بعد المباراة.
وكان غولر احتياطيًا أمام البرتغال، ولكنه شارك في الشوط الثاني.
وقالت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، إن الأسطورة البرتغالية اقترب من أردا وتحدثا معًا لمدة من الوقت عقب المباراة.
وأوضحت أن رونالدو قال لغولر: "في ريال مدريد دائمًا يجب أن نسعى للفوز بكل ما نملك، أرى أن الروح لا تزال كما هي".
وسبق أن صرح غولر عقب انضمامه إلى ريال مدريد أن كريستيانو رونالدو هو مثله الأعلى.
ويتصدر المنتخب البرتغالي مجموعته برصيد 6 نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن المنتخب التركي صاحب المركز الثاني، وفي الجولة الأخيرة ستلعب البرتغال أمام جورجيا، مساء الأربعاء المقبل.