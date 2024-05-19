غاضب جدًا.. كهربا يوجه اتهامًا خطيرًا لكولر

دخل محمود كهربا لاعب النادي الأهلي في حالة من الغضب بعد عدم مشاركته أمام الترجي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت.

وقال مصدر مقرّب من كهربا أن اللاعب تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي عقب المباراة، واتهم كولر بالظلم، وعدم العدل بين اللاعبين .

وتابع المصدر ذاته أن كهربا بكى أثناء حديثه مع الخطيب بسبب ما يفعله كولر معه في الفترة الأخيرة، خاصة أنه يجتهد في التدريبات، ويسعى للظهور بشكل جيد بهدف الحصول على فرصته كاملة، لكنه وجد نفسه مرة أخرى خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة المدرب السويسري، بالرغم من أنه كان يرى أنه يستطيع مساعدة الفريق بشكل إيجابي في المباراة، ولم يكن هناك داعٍ لعدم الدفع به أساسيا أو أثناء اللعب.

وطالب محمود الخطيب من كهربا عدم الحديث مع مارسيل كولر لتجنب زعزعة استقرار الفريق، كما وعده أنه بعد نهاية البطولة سيعقد جلسة " لم الشمل " بينه وبين كولر لتصفية الأجواء، وفق المصدر ذاته.

