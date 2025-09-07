الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق في كأس الخليج للشباب

يواجه المنتخب السعودي نظيره العراقي، مساء اليوم الأحد، في نصف نهائي كأس الخليج تحت 20 عامًا، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية.

وتأهل "الأخضر" للمربع الذهبي بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، فيما احتل "أسود الرافدين" وصافة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

كما يلتقي في توقيت لاحق من اليوم نفسه، منتخب اليمن مع نظيره العماني في المباراة الأخرى بالدور نصف النهائي.

وانطلقت النسخة الأولى من البطولة بمدينة أبها السعودية يوم الـ28 من أغسطس الماضي وتستمر حتى الـ10 من سبتمبر الحالي، بمشاركة 8 منتخبات هي: السعودية (المستضيف) وقطر والكويت واليمن وعمان والعراق والبحرين ومصر.

ومن المنتظر أن يقام نهائي كأس الخليج للشباب، يوم الـ10 من سبتمبر، بين الفائز من مباراة السعودية ضد العراق، والفائز من مباراة عمان ضد اليمن.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مواجهة العراق والسعودية، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتنقل مباريات البطولة عبر قنوات الكأس 1 HD والرياضية السعودية KSA Sport1.