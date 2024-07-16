اقترب نادي نيوم الناشط في دوري يلو السعودي، من إتمام صفقة التعاقد مع عبدالله المعيوف حارس مرمى اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة مفاجئة للحارس المخضرم.

ونشرت صحيفة "اليوم" السعودية تقريرًا قالت فيه إن إدارة نيوم، وصلت إلى مراحل متقدمة في صفقة المعيوف.

وأوضحت: "إدارة الاتحاد منحت الضوء الأخضر لنظيرتها في نيوم النادي الناشط في دوري يلو، للاتفاق على ضم الحارس".

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يذكر أن إدارة الاتحاد استبعدت العديد من اللاعبين من معسكر النمسا، جاء على رأسهم المعيوف.

وقررت إدارة الاتحاد التخلص من المعيوف والاستماع للعروض المقدمة له في صيف 2024.

ويمثل قرار إدارة الاتحاد صدمة قوية لعبد الله المعيوف بعد موسم واحد من انضمامه لصفوف العميد، ولكنه فشل خلاله في تقديم المستوى المطلوب.