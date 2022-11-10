قائمة منتخب البرتغال لكأس العالم

حراس المرمى: دييغو كوستا (بورتو)، روي باتريسيو (روما)، خوسيه سا (وولفرهامبتون).

المدافعون: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد)، بيبي (بورتو)، روبن دياز (مانشستر سيتي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، رافائيل غويريرو (بروسيا دورتموند).

لاعبو الوسط: وليام كارفاليو (ريال بيتيس)، روبن نيفيز (وولفرهامبتون)، جواو بالينيا (فولهام)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، أوتافيو (بورتو)، ماتيوس نونيز (ولفرهامبتون)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، جواو ماريو (بنفيكا).

المهاجمون: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، رافائيل لياو (ميلان)، ريكاردو هورتا (سبورتينغ براغا)، أندريه سيلفا (لايبزيغ)، جونكالو راموس (بنفيكا).

ويفتتح منتخب البرتغال مشواره في المونديال يوم الخميس 24 نوفمبر بمواجهة غانا، ثم يلعب مع الأوروغواي يوم 28 نوفمبر، وأخيرا مع كوريا الجنوبية يوم 2 ديسمبر.

وكان أفضل إنجاز لمنتخب البرتغال في كأس العالم الحصول على المركز الثالث في نسخة 1966، ثم المركز الرابع في نسخة 2006.

ومن المرجح أن تكون هذه آخر مشاركة للمخضرم كريستيانو رونالدو في كأس العالم، حيث سيُتم 38 عاما في فبراير المقبل.

وشارك رونالدو في 191 مباراة مع منتخب البرتغال الأول سجل فيها 117 هدفا، وهو أفضل هداف في تاريخ المنتخبات.

وشارك رونالدو في 17 مباراة في نهائيات كأس العالم، سجل فيها 7 أهداف وصنع 2.

وشارك رونالدو مع البرتغال في 4 نسخ في كأس العالم أعوام 2006 و2010 و2014 و2018 وسيكون مونديال 2022 المشاركة الخامسة.

وبعد بلوغ الدور نصف النهائي في 2006 خرج منتخب البرتغال مرتين من دور الستة عشر في 2010 و2018 ومن دور المجموعات في 2014.