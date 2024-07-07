قبول استقالة لؤي ناظر.. وهذا هو رئيس الاتحاد السعودي الجديد

وافقت وزارة الرياضة السعودية على الاستقالة التي تقدم بها لؤي ناظر من رئاسة نادي الاتحاد على نحو رسمي خلال الساعات الماضية.

وفاز لؤي ناظر بانتخابات نادي الاتحاد السعودي بالتزكية يوم 20 يونيو الماضي.

وقدم لؤي ناظر استقالته من منصبه؛ بسبب تمسكه بالتعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وحدث خلاف بين رئيس النادي وكريم بنزيما نجم الفريق الذي أبدى رغبته في التعاقد مع كريستوف جالتييه مدرب الدحيل القطري.

واعترض لؤي ناظر على دعم لجنة الاستقطاب لرؤية بنزيما في ملف المدرب الجديد للاتحاد بعد إقالة المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو من منصبه؛ بسبب سوء النتائج في الموسم الماضي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن قبول وزارة الرياضة الاستقالة التي تقدم بها لؤي ناظر من منصبه.

وأشارت إلى أن لؤي مشعبي أصبح رئيسًا لنادي الاتحاد بعدما فاز بمقعد نائب الرئيس في الانتخابات الماضية، كما أن عبد العزيز الزيد أصبح نائبًا للرئيس.