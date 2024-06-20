الجزائري نبيل بن طالب يتعرض لأزمة قلبية
أعلن نادي ليل الفرنسي تعرض لاعبه الجزائري نبيل بن طالب لأزمة قلبية، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور.
وأصدر نادي ليل بيانًا رسميًا، مساء الأربعاء، قال فيه إن نبيل بن طالب تعرض لوعكة صحية، وتم إرساله إلى مستشفى ليل الجامعي لتلقي العلاج.
وأبدت إدارة نادي ليل الفرنسي تمنياتها بالشفاء العاجل للاعبها نبيل بن طالب، ودعمها الكامل له.
واختتم النادي الفرنسي بيانه قائلا: "تدعو إدارة نادي ليل إلى احترام الحياة الشخصية للاعبها نبيل بن طالب".
ولم يكشف النادي الفرنسي عن طبيعة الوعكة الصحية، إلا أن تقارير إخبارية أكدت أن بن طالب تعرض لأزمة قلبية مفاجئة.
وقالت شبكة "بي إن سبورتس" إن بن طالب تعرض لأزمة قلبية، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى.