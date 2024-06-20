الجزائري نبيل بن طالب يتعرض لأزمة قلبية

وأصدر نادي ليل بيانًا رسميًا، مساء الأربعاء، قال فيه إن نبيل بن طالب تعرض لوعكة صحية، وتم إرساله إلى مستشفى ليل الجامعي لتلقي العلاج.

وأبدت إدارة نادي ليل الفرنسي تمنياتها بالشفاء العاجل للاعبها نبيل بن طالب، ودعمها الكامل له.

واختتم النادي الفرنسي بيانه قائلا: "تدعو إدارة نادي ليل إلى احترام الحياة الشخصية للاعبها نبيل بن طالب".