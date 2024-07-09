تلوح في الأفق بوادر أزمة كبيرة بعدما تقدم نادي بيراميدز بطلب رسمي لمسؤولي منتخب مصر الأولمبي، من أجل عودة إبراهيم عادل، لاعب الفريق، المنضم لمعسكر الفراعنة، وذلك من أجل المشاركة في مواجهة الأهلي المرتقبة بالدوري المصري.

بيراميدز سيواجه الأهلي في إطار مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز، مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتشهد صدارة الدوري المصري منافسة شديدة بين ناديي الأهلي وبيراميدز، إذ يحتل الفريق السماوي الصدارة برصيد 68 نقطة حصدها من 27 مباراة، ويلاحقه الفريق الأحمر صاحب الـ57 نقطة من 23 مباراة.

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بيان بيراميدز

وقال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، في بيان رسمي، إن مؤسسته تدعم وبكل قوة المنتخبات الوطنية، وتتعاون مع اتحاد الكرة بكل إخلاص في ذلك، مع الرغبة الأكيدة والمستمرة لدى بيراميدز لتشريف الكرة المصرية في كل المحافل.

وأضاف المدير الرياضي أن نادي بيراميدز أكد التزامه تجاه منتخب مصر الأولمبي، ولبى طلب اتحاد الكرة والمدير الفني للمنتخب الأولمبي، بتواجد الثنائي إبراهيم عادل ومحمود صابر، في معسكر المنتخب الذي انطلق يوم الجمعة 5 يوليو، على الرغم من أن معسكر المنتخب ومشاركته في أولمبياد باريس تقام خارج فترة الأجندة الدولية للفيفا.

وشدد، على أنه وفي ظل حاجة الفريق الماسة لكل لاعبيه خلال منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي ينافس فيها بيراميدز على اللقب متصدرا جدول الترتيب حتى تاريخه، فإن النادي طلب السماح للاعب إبراهيم عادل بالعودة إلى صفوفه بداية من يوم الأربعاء، للانتظام في تدريبات الفريق للمشاركة في مباراة النادي بالدوري المحدد لها يوم الجمعة المقبل.

وأوضح "سعيد" أن نادي بيراميدز سيضمن عودة إبراهيم عادل بعد اللقاء مباشرة للانتظام في معسكر المنتخب بما يتضمنه ذلك من طيران وانتقالات يتحملها النادي.

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موقف المنتخب الأولمبي

إلى ذلك، أكد مصدر داخل المنتخب الأولمبي المصري، أن ميكالي، المدير الفني، رفض خروج أي لاعب من المعسكر خلال الفترة الحالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن "ميكالي أبلغ مسؤولي اتحاد الكرة برفضه خروج أي لاعب من المعسكر نهائيا".

وأضاف: "المدرب البرازيلي متمسك ببقاء إبراهيم عادل في معسكر المنتخب الأولمبي وسفره مع البعثة بشكل رسمي".

تهديد الأهلي المصري

وفي السياق نفسه، قال مصدر داخل الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إنه حال خروج إبراهيم عادل من المعسكر سيطلب النادي خروج جميع لاعبيه أيضا.

وأضاف المصدر: "الأهلي لا يعلم عن وجود اتفاق تم بين اتحاد الكرة وبيراميدز بهذا الشأن، ولكن هناك ترقباً للموقف الحالي، وفي حالة خروج إبراهيم عادل سنطلب بالتالي خروج ثلاثي الفريق أحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وحمزة علاء".

وأشار: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من الناحية الفنية لا يحتاج الثلاثي، ولكن إدارة النادي تبحث عن حقوقها من الناحية الإدارية".

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان.