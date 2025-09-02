كان يجب أن يرحل.. كارفاخال يصدم أنشيلوتي

أكد داني كارفاخال قائد ريال مدريد أن رحيل المدرب كارلو أنشيلوتي كان "تغييرًا ضروريًّا"، مشيرًا إلى أن الفريق يعيش حالة من الانضباط بشكل أكبر تحت قيادة خلفه تشابي ألونسو.

ريال مدريد حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليتصدر جدول الترتيب قبل فترة التوقف الدولي، بعد موسم مخيب في 2024-2025، وكان الأخير لأنشيلوتي مع النادي.

كارفاخال الذي غاب معظم الموسم الماضي بسبب إصابة قوية في الركبة، عاد للمنافسة هذا الموسم على مركز الظهير الأيمن مع الوافد الجديد ترينت ألكسندر أرنولد.

وقال خلال وجوده في معسكر منتخب إسبانيا في تصريحات لإذاعة "كادينا سير": "أعتقد أنه كان تغييرًا ضروريًّا، دورة كارلو انتهت.. كنا جميعًا بحاجة إلى شيء جديد.. مع تشابي الأمور تسير جيدًا، بدأنا بشكل قوي وتبني أفكار جديدة، وما زال أمامنا طريق طويل للوصول لأفضل مستوياتنا".

المزيد من الانضباط مع ألونسو

أنشيلوتي رحل عن مدريد متوجًا بلقب المدرب الأكثر تتويجًا في تاريخ النادي برصيد 15 بطولة في فترتين، بينها ثلاثة ألقاب لدوري الأبطال، ليتولى لاحقًا تدريب المنتخب البرازيلي.

كارفاخال أوضح الفوارق بين المدربين قائلًا: "لكل مدرب طريقته في العمل. أنشيلوتي كان يمنحنا حرية أكبر، كنا نصل أحيانًا متأخرين رغم غضبه.. أما تشابي فهو أكثر صرامة، وهناك انضباط أكبر".

منافسة مع أرنولد

ريال مدريد تعاقد هذا الصيف مع أربعة لاعبين هم: ألكسندر أرنولد، دين هويخسن، ألفارو كاريراس، وفرانكو ماستانتونو.

أرنولد شارك أساسيًّا في مباراتين بالدوري حتى الآن، بينما لعب كارفاخال في مواجهة أوفييدو خارج الديار.

وقال قائد ريال مدريد: "الأمر منطقي تمامًا.. أنا في الـ32 وعائد من إصابة قوية. في الحقيقة أنا ممتن للنادي لأنه جدد عقدي مباشرة بعد الإصابة.. أعلم أنني لن أبقى هنا إلى الأبد".

وأضاف عن زميله الجديد: "ترينت شاب رائع.. المنافسة صعبة، لكننا سنتقاتل معًا على المركز. الأمر جيد بالنسبة لي وللنادي، نحن نملك خصائص مختلفة وهذا يمنح المدرب خيارات مميزة".