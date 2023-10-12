راتكليف يقترب من الاستحواذ على مانشستر يونايتد

ونقلت الوكالة عن مصادر مقربة من إدارة اليونايتد أن الملياردير البريطاني رفع عرضه ليتفوق على منافسيه من قطر.

وأضافت المصادر أن راتكليف، رئيس مجموعة إنيوس القابضة للكيماويات، في مفاوضات مع مالكي النادي، عائلة غليزر، ومستشاريهم.

وقالت المصادر إن راتكليف قد يتقدم بعرض لشراء بعض الأسهم المملوكة لكل من عائلة غليزر ومستثمري الأقلية في مانشستر يونايتد، مشيرة إلى أنه قد يحصل على حصة أولية تبلغ حوالي 25 في المئة من أسهم مانشستر يونايتد في صفقة قد تقدر قيمة النادي بأكثر من خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.1 مليار دولار).

وأضافت بلومبرغ نقلا عن المصادر التي لم تسمها، أن عائلة جليزر ترى أن عرض راتكليف للاستحواذ على حصة أقلية بديلا أكثر جاذبية للعرض القطري للاستحواذ على النادي ككل.