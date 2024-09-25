تعديل في موعد السوبر المصري

كشفت تقارير إعلامية عن وجود تجاه قوي داخل اتحاد الكرة المصري لتعديل موعد مباريات كأس السوبر المصري، بعد إجراء تعديلات على مواعيد البطولات الأفريقية للأندية، نتيجة لتصفيات كأس أمم أفريقيا للمحليين التي ستقام خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أصدر بيانًا موجهًا للاتحادات الأفريقية، كشف فيه عن تأجيل مباريات دور المجموعات لبطولات الأندية، ليبدأ في نهاية نوفمبر بدلاً من أكتوبر، ويستمر حتى يناير المقبل، وذلك بدلاً من الموعد الأصلي الذي كان محددًا من أكتوبر حتى ديسمبر.

أما الأدوار النهائية للبطولات الأفريقية، فستقام في الفترة ما بين نهاية مارس وحتى نهاية مايو من العام المقبل.

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ووفقًا لِما ذكرته قناة "أون تايم سبورتس" في تقرير لها، فإن "مصدر في اتحاد الكرة أوضح أن السوبر المصري سيتم تأجيله موعده لينطلق في الـ 19 ويستمر إلى الـ24 من أكتوبر المقبل".

وأضاف التقرير: "تم تحديد موعد مباراتي دور نصف النهائي كأس السوبر المصري يوم الـ20 من أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراتا تحديد المركز الثالث والنهائي يوم الـ24 من أكتوبر".

ويشارك في بطولة كأس السوبر كل من الأهلي بصفته بطل الدوري، وبيراميدز الفائز بكأس مصر، وسيراميكا الذي حقق كأس الرابطة والزمالك، بعد أن حصل على البطاقة الذهبية.

وحسب لائحة بطولة السوبر المصري، يلعب الأهلي بطل الدوري ضد سيراميكا بطل كأس الرابطة، ويواجه بيراميدز بطل كأس مصر، الزمالك "صاحب الكارت الذهبي".

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وكان موعد بطولة السوبر المصري 2024 تعرض للتغيير أكثر من مرة؛ بسبب الارتباط بالمواعيد الأفريقية أو الأجندة الدولية.

يذكر أن البطولة ستقام في الإمارات للمرة الثانية تواليًا بعد إقامتها هناك النسخة الماضية، والتي فاز بها الأهلي.