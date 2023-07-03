سر الصراع بين برشلونة وريال مدريد لضم أردا جولر

بزغ مؤخرًا اسم التركي أردا جولر، لاعب فنربخشة التركي، في سوق الانتقالات الحالية، ويدور صراع قوي حاليًا بين ريال مدريد وبرشلونة على ضمه، حيث أكد مسؤولو الناديين أنهما بالفعل جلسا مع اللاعب لإقناعه بعرض كل منهما.

ووفقًا لما ذكرته عدة تقارير صحفية، فإن اللاعب صاحب الـ18 عامًا، يعتزم عقد لقاء اليوم الإثنين، مع رئيس نادي فنربخشة، ومدرب الفريق، في إسطنبول، لتحديد وجهته المقبلة.