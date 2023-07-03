سر الصراع بين برشلونة وريال مدريد لضم أردا جولر
بزغ مؤخرًا اسم التركي أردا جولر، لاعب فنربخشة التركي، في سوق الانتقالات الحالية، ويدور صراع قوي حاليًا بين ريال مدريد وبرشلونة على ضمه، حيث أكد مسؤولو الناديين أنهما بالفعل جلسا مع اللاعب لإقناعه بعرض كل منهما.
ووفقًا لما ذكرته عدة تقارير صحفية، فإن اللاعب صاحب الـ18 عامًا، يعتزم عقد لقاء اليوم الإثنين، مع رئيس نادي فنربخشة، ومدرب الفريق، في إسطنبول، لتحديد وجهته المقبلة.
وعرض برشلونة على فنربخشة، ضم جولر ودفع جزء من الشرط الجزائي في عقده، وتركه معارًا لمدة عام في النادي التركي، ثم دفع القيمة المتبقية من المبلغ.
أما ريال مدريد قدّم عرضًا يتضمن دفع الشرط الجزائي البالغ 17.5 مليون يورو، على دفعات بواقع 50% من قيمته بمجرد الاتفاق، ثم دفع 25% بعد 12 شهرًا، و25% بعد 24 شهرًا، بالإضافة إلى 20% من نسبة البيع المستقبلي.
أرقام "جولر"
وفي ظل هذا الصراع، رصدت صحيفة "ماركا"، في تقرير لها اليوم الإثنين، أبرز الأرقام التي ميزت اللاعب الشاب، وجعلت الأندية تتصارع من أجل ضمه.
أولًا، قدرته العالية في التمرير والإنهاء، الصحيفة قالت إن إحصائيات اللاعب في العام الأخير وقدراته الهجومية تؤكد أنه لاعب واعد، حيث سجل 6 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه في 35 مباراة (18 منها أساسيًا).
كما ألقت الضوء ثانيًا على قوة قدمه اليسرى رغم لعبه بشكل أكبر على الناحية اليمنى.
وثالثًا قيمة اللاعب السوقية 16 مليون يورو، وينتهي عقده مع فنربخشة في 2025.
كما أن "أردا" لعب في الدوري الأوروبي بعمر 16 عامًا ما أكسبه خبرة في سن صغيرة، وخاض 51 مباراة حتى الآن مع فنربخشة.
ومن الأرقام البارزة أيضًا للاعب هو خوضه 4 مباريات دولية مع منتخب تركيا سجل فيها هدفًا، كما أنه لعب أول مباراة له مع منتخب بلاده بعمر 17 عامًا و296 يومًا، في 19 نوفمبر 2022 ضد جمهورية التشيك.