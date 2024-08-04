يتجه الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى اتخاذ قرار برحيل حسام حسن المدير الفني لمنتخب الفراعنة، خلال المرحلة المقبلة.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الاتحاد ينوي التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال المرحلة المقبلة، خلفًا لحسام حسن.

وأضاف: "الأمر ليس متعلقًا بنجاح حسام حسن أو إخفاقه نهائيًّا، ولكن قرار الاتحاد جاء بناءً على أبعاد أخرى".

وتابع أن الاتحاد ينوي إبلاغ حسام حسن بالقرار في الساعات القليلة المقبلة رسميًّا.

وتابع أن بعض الأعضاء داخل الاتحاد طلبوا أن يتولى ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي المهمة الفنية للمنتخب الأول.

الجدير بالذكر أن حسام حسن تولى المهمة الفنية لمنتخب مصر خلفًا لروي فيتوريا.

يذكر أن منتخب مصر يستعد لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 لكرة القدم المقررة في المغرب.

وأسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي سيستضيفها المغرب، خلال المرحلة من 21 ديسمبر 2025، حتى 18 يناير من عام 2026، عن وُجود منتخب مصر في المجموعة الثالثة، وتضم معها منتخبات: كاب فيردي، وموريتانيا، وبتسوانا.

وتقام مباريات التصفيات هذا العام، إذ تُجرى الجولتان الأولى والثانية، بين الثاني والعاشر من سبتمبر/ أيلول، والجولتان الثالثة والرابعة، بين 7 و15 أكتوبر/ تشرين الأول، والخامسة والسادسة، بين 11 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبذلك تختتم التصفيات قبل ما يزيد على عام من موعد النهائيات.