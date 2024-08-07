مع تواصل الاستعداد لموسم 2024-2025، يسعى آرسنال إلى تحسين أداء ونتائج الموسم الماضي، والتوقعات من جماهير المدفعجية ارتفعت بشكل واضح مؤخرًا وهذا ليس مفاجئًا، خاصة بعد موسمين شبه مثاليين في الدوري الإنجليزي وعودة ناجحة نسبيًا إلى دوري أبطال أوروبا.

ويأمل آرسنال أن تساعده التعاقدات الصيفية ونجومه الحاليين في الحصول على الدفعة اللازمة لإسقاط مانشستر سيتي الذي يبدو من المستحيل التغلب عليه محليًا.

وعلى الصعيد القاري، يأمل الفريق في عبور عقبة ربع النهائي، ومن بين لاعبي ميكيل أرتيتا، تحدث موقع "sportskeeda" عن خمسة لاعبين قد يلعبون أدوارًا رئيسية في نجاح آرسنال في الموسم المقبل.

كاي هافيرتز

على الرغم من البداية الصعبة في الموسم الماضي، زادت شعبية كاي هافرتز بين مشجعي آرسنا، وتزامن تحسن مستواه مع تحوله من اللعب في خط الوسط إلى اللعب كمهاجم وهمي.

وسرعان ما ساعدت تحركاته ومعدل عمله في خلق العديد من الفرص لزملائه في الفريق، ةمع تسجيله 14 هدفًا وسبع تمريرات حاسمة في 51 مباراة الموسم الماضي، ستتجه كل الأنظار إلى هافيرتز لتقديم المزيد في الموسم المقبل.

غابرييل مارتينيلي

سيزداد الضغط على غابرييل مارتينيلي خاصة إذا انتهى الأمر بآرسنال بدون مهاجم صريح هذا الصيف، فقد كان موسم 2023-24 مخيبا للآمال بالنسبة له، حيث فشل في الاقتراب من أفضل أرقامه المتمثلة في 21 هدفًا في موسم 2022-23، حيث تمكن فقط من المساهمة بـ 13 هدفًا في جميع المسابقات في 2023-24.

لكن جزءًا من المشكلة كانت الإصابات التي أفسدت موسمه، والتي جعلت لياندرو تروسارد مفضلًا على البرازيلي، حتى أن بعض المشجعين طالبوا بالتعاقد مع الموهبة الشابة نيكو ويليامز ليحل محله، وسيحاول مارتينيلي بكل ما أوتي من قوة أن يذكّر جماهير آرسنال بقدرته على التسجيل.

ديكلان رايس

كان ديكلان رايس أحد أفضل لاعبي آرسنال على الإطلاق في الموسم الماضي، فقد بدأ الموسم بقوة ولم يُشعر بأنه لاعب جديد على النادي بفضل مستوياته الرائعة وتدخلاته القوية.

لم يؤثر هذا على إنتاجه الهجومي، حيث ساهم بسبعة أهداف وعشر تمريرات حاسمة في 51 مباراة، ولعب في كل مراكز خط الوسط طوال الموسم، اعتمادًا على خطط ميكيل أرتيتا المختلفة.

في الموسم المقبل، سيأمل في البناء على ما قدمه من مستويات في الموسم الماضي وأن يحسن نفسه لأجل تقديم مستويات أفضل.

جورين تيمبر

كان جورين تيمبر سببًا في إشادة جماهير آرسنال به بعد خوضه بضع مباريات قليل في فترة ما قبل الموسم وأدائه أمام مانشستر سيتي في الدرع الخيرية بالموسم الماضي.

تم التعاقد معه في البداية لإيجاد بعض المنافسة لبن وايت وويليام ساليبا، ومع ذلك، حل تيمبر محل أوليكساندر زينتشينكو في مركز الظهير الأيسر وجعل هذا المركز ملكه.

لسوء الحظ، أفسدت إصابة في الرباط الصليبي خططه في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي في ذلك الموسم، وانتهى به الأمر إلى الغياب لأشهر طويلة ثم عاد في النهاية.

ستتجه كل الأنظار إلى تيمبر الذي سيكون حريصًا على استعادة مكانته، خاصة مع التعاقد مع ريكاردو كالافيوري الذي سيجلب المزيد من المنافسة إلى الخط الخلفي.

بوكايو ساكا

كان أداء نجم الفريق مذهلاً وسجل 20 هدفًا و14 تمريرة حاسمة في 47 مباراة في الموسم الماضي، مما جعله أحد أفضل لاعبي الجناح الأيمن في الدوري الإنجليزي.

وعلى الرغم من ذلك، لم يدخل بوكايو ساكا ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في آرسنال في ذلك الموسم، بتصويت الجماهير.

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وبعد أداء قوي في بطولة أوروبا على المستوى الشخصي حيث سجل هدف واحد وتمريرة حاسمة واحدة في سبع مباريات، يأمل اللاعب الدولي الإنجليزي أن يكون قادرًا على تقديم أداء جيد لتذكير جماهير آرسنال بنجمهم الساطع.