"أنا حقيقي يا أخي".. ردة فعل كوميدية من فيرمينو على مشجع عقب مباراة الأهلي والشمال (فيديو)

أظهر البرازيلي روبيرتو فيرمينو، نجم الأهلي السعودي، ردة فعل كوميدية على مشجع ظل يلمسه ليتأكد ما إذا كان حقيقيًا أم لا.

وتألق فيرمينو في فوز الأهلي وديًا 5-صفر على الشمال القطري، اليوم الثلاثاء، في أول ظهور للجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سانت-ماكسيمين الذي هزَّ الشباك هو الآخر مع الفريق السعودي، هلال معسكر "الراقي" في النمسا، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد.

وعقب المباراة تجمّع العديد من المشجعين لالتقاط صور تذكارية مع النجم البرازيلي، ليظل أحد المشجعين يلمس كتفه بأصبعه، ليرد عليه فيرمينو ضاحكًا: "أنا حقيقي يا أخي.. أنا حقيقي".