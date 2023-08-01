"أنا حقيقي يا أخي".. ردة فعل كوميدية من فيرمينو على مشجع عقب مباراة الأهلي والشمال (فيديو)
أظهر البرازيلي روبيرتو فيرمينو، نجم الأهلي السعودي، ردة فعل كوميدية على مشجع ظل يلمسه ليتأكد ما إذا كان حقيقيًا أم لا.
وتألق فيرمينو في فوز الأهلي وديًا 5-صفر على الشمال القطري، اليوم الثلاثاء، في أول ظهور للجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سانت-ماكسيمين الذي هزَّ الشباك هو الآخر مع الفريق السعودي، هلال معسكر "الراقي" في النمسا، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد.
وعقب المباراة تجمّع العديد من المشجعين لالتقاط صور تذكارية مع النجم البرازيلي، ليظل أحد المشجعين يلمس كتفه بأصبعه، ليرد عليه فيرمينو ضاحكًا: "أنا حقيقي يا أخي.. أنا حقيقي".
وافتتح فيرمينو، لاعب ليفربول السابق الذي انضم إلى الأهلي في صفقة انتقال مجاني، مطلع الشهر الماضي، التسجيل في الدقيقة 37.
وبعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل سانت-ماكسيمين الذي انضم للفريق، في نهاية الشهر الماضي، الهدف الأول له بقميص النادي، قبل أن يضيف اللاعب البرازيلي الهدف الثالث في الدقيقة 68.
وسجل عبد الباسط هندي، وفهد الرشيدي، هدفًا لكل منهما في الدقيقتين 74 و86.
ويستهل الأهلي مشواره في الدوري السعودي بعد العودة لدوري الأضواء عقب 10 أيام، بمواجهة فريق الحزم في المباراة الافتتاحية للمسابقة، يوم 11 أغسطس المقبل.