جيسوس يفاجئ النصر السعودي بطلب جديد

فاجأ البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، إدارة ناديه بطلب جديد في إطار سعيه لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي بعناصر مميزة، من أجل المنافسة بقوة على جميع البطولات بالموسم الجديد 2025 - 2026.

وأنهى فريق النصر، مساء الأحد، معسكره الإعدادي الذي أقيم في النمسا والبرتغال بخسارة أمام فريق ألميريا بنتيجة 3/2.

سجل أهداف النصر كريستيانو رونالدو عند الدقيقتين 17 و39 عن طريق ركلة جزاء في المواجهة التي أقيمت على ملعب ألميريا وشهدت المواجهة مشاركة 18 لاعباً من عناصر الفريق، كما شارك النجم الإسباني إينيغو مارتينيز، المنضم حديثًا لصفوف "العالمي"، قادما من برشلونة، في الشوط الأول من المباراة.

كما غادرت بعثة الفريق إلى العاصمة الرياض بعد نهاية المباراة مباشرة تمهيدا للمغادرة إلى هونغ كونغ لخوض منافسات كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025/2026، حيث سيلتقي فريق النصر بنظيره الاتحاد في نصف النهائي، يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي خالد الرشيد عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن جورجي جيسوس يريد التعاقد مع حارس جديد للفريق بدلا من البرازيلي بينتو، في ظل اعتماد المدرب على نواف العقيدي كحارس أساسي في وديات الفريق بمعسكره الخارجي.

وأضاف: "بينتو عليه طلب من أندية عديدة تريد التعاقد معه، والأقرب حتى الآن عدم استمراره مع النصر الموسم المقبل".

وتابع: "أحد أعضاء اللجنة الفنية لا يمانع استمرار العقيدي أساسيا، والقرار النهائي سيتخذ قريباً".

ويتحرك النصر في سوق الانتقالات لإبرام أكثر من صفقة مميزة، كان آخرها التعاقد مع الثنائي البرتغالي جواو فيليكس قادما من تشيلسي الإنجليزي، وإينيغو مارتينينز قادما من برشلونة.

وتأتي هذه التحركات في ظل رغبة الجهاز الفني في تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل بداية المنافسات، مع التركيز على سد الثغرات لضمان المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.