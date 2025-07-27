5 صور مثيرة لنجم ريال مدريد وصديقته في المالديف (شاهد)

جذب نجم ريال مدريد، داني سيبايوس، الأنظار مرة أخرى، لكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، حيث نشر صوراً مثيرة له ولصديقته خلال إجازتهما الرومانسية في جزر المالديف.

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سيبايوس يستمتع الآن بالإجازة، بعد أن كان على وشك المغادرة هذا الصيف، ولكنه أصبح الآن عنصراً لا غنى عنه في خطط النادي الملكي، وفقاً لتقارير صحفية إسبانية.

وكانت كل المؤشرات تشير إلى رحيل سيبايوس، خاصة بعد إقصائه من تشكيلة الفريق خلال جولة الولايات المتحدة تحت قيادة المدير الفني تشابي ألونسو.

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وتصاعدت التكهنات حول عودته المحتملة إلى ريال بيتيس، الفريق الذي انطلق منه إلى النجومية.

لكن المفاجأة جاءت مع تغير موقف الإدارة، حيث أدرك النادي أن سيبايوس قد يكون الحل الأمثل لسد الفراغ الذي تركه رحيل الأسطورة لوكا مودريتش.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن النادي لم يعد يرى في السوق بديلاً بمواصفات سيبايوس، سواء من حيث المهارة الفنية أو التكلفة المالية المعقولة.

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صور مثيرة

استغل سيبايوس فترة الراحة السلبية، وقضى إجازة في جزر المالديف برفقة صديقته.

الصور التي انتشرت، أظهرت الثنائي يستمتعان بأجواء الاسترخاء تحت أشعة الشمس، وسط مياه الفيروز وجمال الطبيعة الاستوائية.