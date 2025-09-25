ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا

صدام بين النصر والاتحاد.. نتائج قرعة دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين

قرعة دور الستة عشر ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفينالمصدر: حساب كأس خادم الحرمين الشريفين عبر إكس
أجريت، اليوم الخميس، مراسم قرعة دور الستة عشر ببطولة  كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وأقيمت منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس الملك والتي أسفرت عن تأهل الأهلي على حساب العربي بجانب صعود الاتحاد بالفوز على الوحدة بهدف دون رد.

وتأهل أيضاً النصر بفوزه على جدة برباعية دون رد كما تخطى الهلال عقبة العدالة بهدف نظيف.

وتأهل 16 فريقاً إلى ثمن النهائي وهي الأهلي والباطن والأخدود والتعاون والخلود والخليج والشباب والهلال والحزم والنجمة والزلفي والنصر والاتحاد والرياض والفتح والقادسية.

وأسفرت القرعة عن صدام مثير بين النصر وضيفه الاتحاد في ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

ويخوض الهلال مواجهة تبدو سهلة ضد الأخدود كما يلتقي الأهلي منافسه الباطن.

 وفيما يلي ملخص لأحداث قرعة دور الستة عشر ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

بداية القرعة

 مواجهات دور الستة عشر بالبطولة:

  1. النجمة × الخلود.
  2. الباطن × الأهلي.
  3. القادسية ×الحزم.
  4. الاتحاد ×النصر.
  5. التعاون× الخليج.
  6. الشباب × الزلفي.
  7. الفتح × الرياض.
  8. الأخدود×الهلال.
