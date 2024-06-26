كوبا أمريكا.. مخاوف أرجنتينية من تكرار سيناريو هيغواين

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا مهمًّا على نظيره تشيلي بهدف نظيف في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

الفوز الذي تحقق بأقدام لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان، جاء في الدقيقة الـ 88 ليضمن للمنتخب الأرجنتيني مكانًا في دور ربع نهائي كوبا أمريكا قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

هدف المباراة الذي سجله مارتينيز لم يكن جميلًا لكنه كان حاسمًا وتطلب تمركزًا جيدًا من نجم إنتر حتى يستطيع تسجيله في ذلك التوقيت الصعب للغاية.