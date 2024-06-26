كوبا أمريكا.. مخاوف أرجنتينية من تكرار سيناريو هيغواين
حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا مهمًّا على نظيره تشيلي بهدف نظيف في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.
الفوز الذي تحقق بأقدام لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان، جاء في الدقيقة الـ 88 ليضمن للمنتخب الأرجنتيني مكانًا في دور ربع نهائي كوبا أمريكا قبل جولة من نهاية دور المجموعات.
هدف المباراة الذي سجله مارتينيز لم يكن جميلًا لكنه كان حاسمًا وتطلب تمركزًا جيدًا من نجم إنتر حتى يستطيع تسجيله في ذلك التوقيت الصعب للغاية.
تألق غير معهود
يبدو أن مارتينيز قد قرر أن يستمر في حالة التألق التي سار عليها في الموسم الماضي برفقة فريقه الإيطالي إنتر، حيث نال لقب هداف الدوري وحقق لفريقه البطولة نفسها.
مارتينيز سجل ضد تشيلي هدفه الثاني في البطولة ليحتل به صدارة ترتيب هدافي كوبا أمريكا بهدفين في مباراتين، في سيناريو ربما لم يحلم به أكثر المتفائلين في صفوف جماهير المنتخب الأرجنتيني.
كل ذلك يحدث في الوقت الذي لم يسجل فيه ليونيل ميسي أي هدف حتى الآن في البطولة، ليدلل مارتينيز على أهميته الإضافية للفريق بطل العالم وكوبا أمريكا.
وعد ضمني من مارتينيز
بشكل ما يبدو أن لاوتارو مارتينيز قد قرر أن يعوض نجوم فريق المنتخب الأرجنتيني وجماهير بلاده عما قدمه من مستويات محبطة وهزيلة في كأس العالم الأخيرة في قطر 2022.
الأرجنتين رغم أنها حققت البطولة التي انتظرتها لعقود فإن جماهيرها لن تنسى للاوتارو أنه تسبب في جلوسهم حتى اللحظات الأخيرة في حالة توتر وقلق بكل ما أهدره من فرص على مدار المسابقة بشكل عام والنهائي بشكل خاص.
لاوتارو بما يقدمه من مستويات في تلك النسخة من كوبا أمريكا كأنه يقدم وعدًا ضمنيًّا لجماهير المنتخب الأرجنتيني أنه أصبح شخصًا مختلف بقميص "التانغو" وسيحاول بكل ما لديه أن يعوضهم عن كل ما فاتهم بسببه، ولعل أبرز ما سيحاول فعله هو تحقيق لقب آخر لكتيبة ليونيل سكالوني وميسي.
مخاوف من سيناريو هيغواين
قبل أعوام ليست ببعيدة تكرر ذلك السيناريو لكن مع لاعب آخر وهو غونزالو هيغواين، نجم ريال مدريد ونابولي ويوفنتوس، الذي كان لا يرحم أمام المرمى في الدوري الإيطالي وكسر العديد من الأرقام القياسية.
هيغواين كان عندما يتم استدعاؤه للمنتخب الأرجنتيني يقدم مستويات رائعة على مدار البطولات المجمعة في أدوارها الأولى وحتى في بعض الأدوار الإقصائية.
فعل ذلك في كأس العالم، وكرره بضع مرات في كوبا أمريكا، لكن عندما يحين وقت الحسم واللحظة الفاصلة في المباراة النهائية كان يتعرض لنوع غريب من التشتيت ويهدر أغرب الفرص الممكنة.
نجم نابولي السابق فعل ذلك في كأس العالم عقب هدفه الذي جاء من تسلل في شباك مانويل نوير وتم إلغاؤه في نهائي 2014 وكرره في نهائي كوبا أمريكا 2015 و2016 وتسبب في اعتزال الكثير من عناصر ذلك الجيل بمن فيهم ميسي فارغي الأيدي، قبل أن يعود ليونيل لاحقًا.
السيناريو المسيطر على عقول بعض جماهير الأرجنتين الآن هو أن يكرر لاوتارو مارتينيز تجربة وسيناريو هيغواين، ويتألق في المباريات الأولى ويأتي عند وقت الحسم ويظهر الشخصية الضعيفة ويهتز ولا يسجل الفرص السهلة كما فعلها ضد فرنسا في قطر 2022.