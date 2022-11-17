إصابة خطيرة لساندرو تونالي في مباراة إيطاليا وألبانيا (فيديو)
تونالي سقط على رأسه وكتفه.
تعرض ساندرو تونالي لإصابة خطيرة خلال مباراة منتخب بلاده إيطاليا الودية أمام ألبانيا، اليوم الأربعاء، على ملعب إير البانيا ستاديوم.
وسقط تونالي على رأسه وكتفه خلال محاولته الوصول للكرة في لعبة مشتركة في الشوط الأول.
وغادر تونالي الملعب محمولا على نقالة، لكن موقع "tuttomercatoweb" قال إن اللاعب بوعيه ومن المقرر أن يخضع لفحوصات طبية.
وسجل فينسينزو جريفو هدفين وصنع آخر، ليقود إيطاليا للفوز 3/1 على ألبانيا.
وتقدم منتخب ألبانيا بهدف مباغت عن طريق أدريان إسمالي في الدقيقة 16، قبل أن يتعادل منتخب إيطاليا بتوقيع جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 21 من صناعة جريفو.
وواصل جريفو تألقه في المباراة، عقب تسجيله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و64 على الترتيب.