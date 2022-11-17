إصابة خطيرة لساندرو تونالي في مباراة إيطاليا وألبانيا (فيديو)

وتقدم منتخب ألبانيا بهدف مباغت عن طريق أدريان إسمالي في الدقيقة 16، قبل أن يتعادل منتخب إيطاليا بتوقيع جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 21 من صناعة جريفو.

وواصل جريفو تألقه في المباراة، عقب تسجيله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و64 على الترتيب.