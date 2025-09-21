كم هدفا يحتاج محمد صلاح لإسقاط رقم أسطورة مانشستر يونايتد التاريخي؟

كتب – نور الدين ميفراني

يواصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تحقيق الأرقام القياسية ومطاردتها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول بهدفين مقابل هدف أمام إيفرتون، يوم السبت، في ديربي ميرسيسايد في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ووضع محمد صلاح بصمته في هدف فريقه ليفربول أمام إيفرتون، بعد أن أرسل الدولي المصري تمريرة حاسمة وصلت إلى غرافينبرخ، الذي وضعها في الشباك بالدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.

وحقق النجم المصري جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، وهو رقم قياسي، بالمشاركة مع الفرنسي تييري هنري نجم آرسنال السابق، كما يعتبر رابع هدافي الدوري تاريخيا وأكثر لاعب أفريقي تسجيلا للأهداف والهداف التاريخي لفريق ليفربول في "البريميرليغ".

ويطارد صلاح رقما قياسيا للنجم السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا واين روني، أكثر لاعب مساهمة بالأهداف مع فريق واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النجم الإنجليزي المعتزل واين روني 183 هدفا وصنع 93 ، بمجموع 276 مساهمة في 393 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، برفقة مانشستر يونايتد.

وسجل نجم ليفربول الدولي المصري 186 هدفا وصنع 88، بمجموع 274 مساهمة في 293 مباراة بالدوري الإنجليزي.

ويحتاج صلاح للساهمة بهدفين سواء بالتسجيل أو تمريرة حاسمة لمعادلة رقم واين روني، بينما يحتاج للمساهمة بثلاث أهداف لتجاوزه.

ولن يجد النجم المصري صعوبة في تحطيم الرقم القياسي لأكثر لاعب مساهمة بالأهداف برفقة فريق واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز نظرًا لأرقامه ومعدلاته المرتفعة في التسجيل وصناعة الأهداف، وقد يحطم الرقم قريبًا.