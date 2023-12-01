إدارة الزمالك ترد على وكيلة لاعبين طالبت برحيل زيزو عبر قناة النادي

وحلت العيسوي ضيفة على برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك، أمس الخميس، وتحدثت عن جلبها لعدة عروض آخرها نادي الشباب السعودي، وقالت: "زيزو كفاية عليه كدا هنا.. مكانه مش هنا".

وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا، اليوم الجمعة، أبدى فيه غضبه من تلك التصريحات قائلا: "يستنكر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب والقناة الرسمية للنادي شكلاً وموضوعاً تصريحات وكيلة اللاعبين في برنامج "زملكاوي" حلقة الخميس 30 نوفمبر 2023، بشأن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي جاءت على لسانها، وتتحمل وكيلة اللاعبين مسؤوليتها الكاملة".

وأضاف: "يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أن التصريحات التي أدلت بها وكيلة اللاعبين هي المسؤولة عنها تماماً فيما يخص أحمد مصطفى "زيزو" أحد أبرز الأعمدة الأساسية والعناصر الرئيسية في صفوف فريق الكرة بالنادي".

واختتم: "وإذ تهيب قناة الزمالك أنها لا تتدخل في محتوى حديث ضيوفها، تؤكد في الوقت ذاته اعتذارها عن ما بدر من الضيفة خلال الحلقة، وإحالة المُعد المسؤول عن الفقرة للتحقيق".