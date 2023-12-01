إدارة الزمالك ترد على وكيلة لاعبين طالبت برحيل زيزو عبر قناة النادي
استنكر نادي الزمالك المصري التصريحات التي أدلت بها نور العيسوي، وكيلة اللاعبين، عن أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأول لكرة القدم، والتي طالبت برحيله عن القلعة البيضاء.
وحلت العيسوي ضيفة على برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك، أمس الخميس، وتحدثت عن جلبها لعدة عروض آخرها نادي الشباب السعودي، وقالت: "زيزو كفاية عليه كدا هنا.. مكانه مش هنا".
وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا، اليوم الجمعة، أبدى فيه غضبه من تلك التصريحات قائلا: "يستنكر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب والقناة الرسمية للنادي شكلاً وموضوعاً تصريحات وكيلة اللاعبين في برنامج "زملكاوي" حلقة الخميس 30 نوفمبر 2023، بشأن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي جاءت على لسانها، وتتحمل وكيلة اللاعبين مسؤوليتها الكاملة".
وأضاف: "يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أن التصريحات التي أدلت بها وكيلة اللاعبين هي المسؤولة عنها تماماً فيما يخص أحمد مصطفى "زيزو" أحد أبرز الأعمدة الأساسية والعناصر الرئيسية في صفوف فريق الكرة بالنادي".
واختتم: "وإذ تهيب قناة الزمالك أنها لا تتدخل في محتوى حديث ضيوفها، تؤكد في الوقت ذاته اعتذارها عن ما بدر من الضيفة خلال الحلقة، وإحالة المُعد المسؤول عن الفقرة للتحقيق".
وفي أغسطس الماضي، أعلن الزمالك في بيان رسمي رفضه عرضًا من الشباب للحصول على خدمات "زيزو".
ورد اللاعب بأن رغبته كانت وستظل دائمًا مصلحة الزمالك وجماهيره، وإذا كانت رغبة جماهير الزمالك وإدارة النادي هي انتقاله لأي نادٍ والاستفادة المادية أو أيًا كان السبب سأكون أول داعم لهذا القرار.
وينتهي عقد زيزو مع الزمالك في 2025، وسجل الموسم الحالي 5 أهداف وصنع 2 في 8 مباريات.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن زيزو سجل 68 هدفا وصنع 55 في 205 مباريات مع الزمالك.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع سوار كويا الغيني، يوم الأحد، في كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن يلاقي الاتحاد السكندري يوم الخميس في الدوري المصري.
وافتتح الزمالك مشواره في الكونفدرالية بالفوز 1/0 على أبوسليم الليبي، ويحتل الزمالك المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري، ويملك 11 نقطة من 7 مباريات.