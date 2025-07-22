ضحكة يونس ورد البليهي.. 4 أشياء تشعل مباراة السعودية والعراق مبكرًا

يترقب عشاق كرة القدم العربية مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي السعودية والعراق يوم 14 أكتوبر المقبل في الجولة الأخيرة للملحق الآسيوي الفاصل في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يتوقع المتابعون أن تكون هذه المواجهة حاسمة لتذكرة التأهل إلى كأس العالم بين السعودية والعراق بعد أن أوقعت القرعة المنتخبين في المجموعة الثانية بجانب إندونيسيا في مرحلة الملحق.

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ويصعد المتصدر إلى كأس العالم مباشرة، ويلعب المنتخبان قبل هذه المواجهة ضد إندونيسيا في أول جولتين.

وتبدو هناك 4 أشياء تشعل مباراة السعودية والعراق يستعرضها "إرم نيوز" في السطور القادمة:

صراع التأهل

لا شك أن هذه المواجهة ستكون حاسمة في صراع التأهل بين المنتخبين وخاصة أن حظوظ السعودية والعراق تبقى الأوفر لعبور إندونيسيا في أول جولتين.

هذه المواجهة التي تقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وبالتالي فالمنتخب السعودي سيستفيد من عامل الأرض والجمهور بخلاف أفضلية الحصول على عدد أكبر من أيام الراحة.

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ويلعب المنتخب السعودي ضد إندونيسيا يوم 8 أكتوبر المقبل في الجولة الأولى ثم يواجه العراق بعدها بخمسة أيام في الجولة الثالثة.

ويحصل منتخب العراق على 48 ساعة فقط كراحة بين لقائي إندونيسيا ثم السعودية يومي 11 و14 أكتوبر المقبل.

تصريحات أرنولد

يزيد اشتعال هذه المواجهة تصريحات غراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب العراق عقب إجراء القرعة.

وقال أرنولد في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للاتحاد العراقي إنه ليس قلقاً من مواجهة السعودية ويبحث عن تحقيق الفوز والتأهل إلى كأس العالم.

وتبدو تصريحات مدرب العراق منطقية، ولكنها تشعل حماس لاعبي المنتخب السعودي قبل هذه المواجهة المصيرية.

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ضحكة يونس محمود

ويزيد اشتعال هذه المواجهة حديث يونس محمود نائب رئيس الاتحاد العراقي عقب خسارة المنتخب السعودي ضد البحرين في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي التي أقيمت في الكويت.

ورد يونس محمود بضحكة ساخرة حول رغبة المنتخب السعودي وطموحه في التتويج باللقب الخليجي قائلاً:" السعودية جاية تنافس على اللقب".

وأشعلت تصريحات يونس محمود حالة من الغضب في الأوساط الكروية السعودية خلال فترة البطولة.

رد البليهي

زاد الأمر اشتعالاً بعد فوز المنتخب السعودي على العراق بنتيجة 3-1 في ختام مرحلة المجموعات ببطولة الخليج.

ورد علي البليهي مدافع المنتخب السعودي بقوة على تصريحات يونس محمود قائلاً:" إذا أردت أن تتحدث عن الكرة السعودية فعليك أن تقف على قدميك احتراما.. لم يكن يعرفك أحد إلا عندما بدأت اللعب في السعودية.. أتمنى لك رحلة سعيدة".