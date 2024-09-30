رد فعل "غير متوقع" من ليفربول بعد أنباء رحيل محمد صلاح

أبدت إدارة نادي ليفربول رد فعل غير متوقع تجاه التقارير التي تم تداولها بقوة بشأن موافقة محمد صلاح، نجم الفريق، على عرض ضخم من الدوري السعودي، للانتقال إلى دوري روشن في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وينتهي العقد الحالي للنجم المصري مع ليفربول في يونيو 2025، أي نهاية هذا الموسم.

ولم يتوصل صلاح إلى اتفاق حتى الآن مع ليفربول بشأن التوقيع على عقد جديد؛ إذ أكد صاحب الـ32 عامًا في تصريحات تلفزيونية أخيرة عدم وجود مفاوضات بين الطرفين حتى هذا الوقت.

وكان محمد صلاح على رادار نادي الاتحاد السعودي الموسم الماضي، ورفض ليفربول رحيله ليستمر مع الفريق.

فيما خرجت تقارير على لسان اللاعب الدولي السابق غابرييل أغبونلاهور، بأن محمد صلاح سينضم إلى الدوري السعودي الصيف المقبل؛ إذ توصل إلى اتفاق مقابل عرض ضخم.

من جانبها، ذكرت شبكة "فوتبول إنسايدر"، أن مصادر داخل ليفربول أكدت بأن الإدارة لا تشعر بالقلق تجاه كل ما ذكر في الفترة الأخيرة بشأن النجم المصري.

وأوضحت أن ليفربول ليس قلقًا بشأن التكهنات، ويعتقد أنه يمكنه الموافقة على عقد جديد مع صلاح.

وأشار التقرير: "رغم أن محمد صلاح يستطيع الدخول في مفاوضات مع أي نادِ آخر بداية من يناير المقبل، إلا أن صناع القرار في ليفربول حريصون على تأمين مستقبله على المدى البعيد، ومن المتوقع أن يبدأوا محادثات العقد في الوقت المناسب".

وأوضحت : رغم كل التكهنات المنتشرة حوله، فإن ليفربول حريص على الاحتفاظ بصلاح في قلعة "آنفيلد".

الجناح المصري سجل بالفعل خمسة أهداف، وقدم أربع تمريرات حاسمة في ثماني مباريات تحت قيادة آرني سلوت؛ ما يؤكد مكانته كواحد من أبرز اللاعبين في العالم.