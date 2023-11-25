ترتيب الدوري الألماني: باير ليفركوزن يتغلب على فيردر بريمن بثلاثية ويخطف الصدارة

واحتاج الضيوف إلى هدف عكسي من أصحاب الأرض ليتقدموا، حيث حول أوليفييه ديمان تمريرة عرضية من يوناس هوفمان إلى مرماه بالخطأ.

ولم يكن الهدف الثاني بضربة حظ حيث أطلق يريمي فريمبونج تسديدة لا تصد من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 42.

وظل فريق المدرب تشابي ألونسو ميهمنا على المباراة في الشوط الثاني وحسم المتألق أليخاندرو جريمالدو النقاط الثلاث بتسجيله من زاوية ضيقة في الدقيقة 76 بعد أن فقد فيردر الكرة في نصف ملعبه.

وسجل جريمالدو الآن في آخر خمس مباريات خاضها ليفركوزن خارج أرضه في الدوري في رقم قياسي للنادي.