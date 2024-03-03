هدف بيلينغهام المُلغى يعيد إحياء لعبة مثيرة من كارتون كابتن ماجد (فيديو)

أعاد الهدف الملغى الذي سجله جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، في شباك فالنسيا، والذي أثار جدلًا كبيرًا وانتقادات لحكم المباراة خيل مانزانو، إحياء لقطة شهيرة في مسلسل الكارتون الشهير "كابتن ماجد".

وانتهت المباراة بتعادل مثير بنتيجة 2-2، بعدما كان ريال مدريد متأخرًا بثنائية نظيفة.

وهزَّ بيلينغهام شباك فالنسيا للمرة الثالثة في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لكن الحكم أطلق صافرة النهاية والكرة في طريقها للشباك، ما تسبب في أزمة.

وتوجَّه النجم الإنجليزي نحو حكم المباراة للاعتراض على إلغاء الهدف؛ ما دفع الأخير لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وقالت صحيفة "ماركا"، في تعليقها على واقعة بيلينغهام: "في خضمّ الجدل حول الهدف المُلغى لبيلينغهام، استعادت مواقع التواصل الاجتماعي مشهدًا مشابهًا من المسلسل الأسطوري (الكابتن ماجد)".