هدف بيلينغهام المُلغى يعيد إحياء لعبة مثيرة من كارتون كابتن ماجد (فيديو)
أعاد الهدف الملغى الذي سجله جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، في شباك فالنسيا، والذي أثار جدلًا كبيرًا وانتقادات لحكم المباراة خيل مانزانو، إحياء لقطة شهيرة في مسلسل الكارتون الشهير "كابتن ماجد".
وانتهت المباراة بتعادل مثير بنتيجة 2-2، بعدما كان ريال مدريد متأخرًا بثنائية نظيفة.
وهزَّ بيلينغهام شباك فالنسيا للمرة الثالثة في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لكن الحكم أطلق صافرة النهاية والكرة في طريقها للشباك، ما تسبب في أزمة.
وتوجَّه النجم الإنجليزي نحو حكم المباراة للاعتراض على إلغاء الهدف؛ ما دفع الأخير لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.
وقالت صحيفة "ماركا"، في تعليقها على واقعة بيلينغهام: "في خضمّ الجدل حول الهدف المُلغى لبيلينغهام، استعادت مواقع التواصل الاجتماعي مشهدًا مشابهًا من المسلسل الأسطوري (الكابتن ماجد)".
وأضافت: "سدد ماجد الكرة نحو المرمى، لكن الحارس لم يتمكن من إيقافها، حيث أطلق الحكم صافرة النهاية، بينما كانت الكرة على خط المرمى وتبدو وكأنها لن تدخل. وكما حدث مع بيلينغهام، قرر الحكم في المسلسل عدم احتساب الهدف رغم أن الكرة دخلت المرمى".
وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية تقرير حكم المباراة عن هذه الواقعة، حيث كتب: "بعد نهاية المباراة، اقترب مني بيلينغهام بطريقة عدوانية، وصرخ مكررًا في بضع مناسبات (إنه هدف لعين)".
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن جيرونا الثاني، و9 نقاط عن برشلونة الثالث، ولكل منهما مباراة في الجولة يلعبها الأحد.