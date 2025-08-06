"الحكم المثير للجدل".. اتحاد الكرة يوجه أول صدمة لنادي الزمالك رسميا

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم أول صدمة لنادي الزمالك قبل انطلاق منافسات الدوري المحلي لموسم 2025 – 2026.

ويفتتح الزمالك مشواره في الدوري المصري بلقاء سيراميكا كليوباترا بعد غدٍ الجمعة في ملعب "هيئة قناة السويس" بمحافظة الإسماعيلية.

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وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري إسناد مهمة إدارة المباراة للحكم محمود البنا ويساعده أحمد توفيق طلب وطارق مصطفى حاملي راية والحكم الرابع وليد عبد الرازق بجانب أحمد الغندور حكماً للفيديو ويساعده هيثم عثمان.

وأثار تعيين البنا غضب جماهير الزمالك، خاصة أن الحكم صاحب الـ43 عاماً تعرض لانتقادات رسمية من جانب إدارة القلعة البيضاء في الموسمين الماضيين.

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وأصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً يوم 31 مايو الماضي معلناً رفضه تعيين محمود البنا لإدارة لقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر الذي أقيم يوم 5 يونيو الماضي بسبب أخطائه المتكررة ضد النادي.

وسبق أن هاجم الزمالك في بيان رسمي الحكم محمود البنا بسبب خطأ في تنفيذ ركلة جزاء في الموسم قبل الماضي أمام المصري وكان وقتها البنا حكماً للفيديو ولم يقرر إعادة المباراة.

وأثار البنا جدلاً واسعاً بقراراته في الموسم الماضي خلال بعض المباريات للأهلي المصري ومن بينها لقاء المصري بعدم احتساب ركلة جزاء للفريق البورسعيدي.