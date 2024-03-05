رغم غموضها.. إخطار مانزانو بعقوبته رسميا
أخطرت اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الحكم خيل مانزانو بعقوبته، بعد أحداث مباراة فالنسيا وريال مدريد.
وتسبب مانزانو في جدل واسع بعدما أنهى المباراة في وقت كان يسجل فيه جود بيلينغهام هدف فريقه الثالث في مرمى فالنسيا.
ووفقا لتقارير إسبانية، قامت اللجنة الفنية للحكام بإبلاغ مانزانو أنه موقوف ـ رغم أن مدة الإيقاف لم تعلن ـ، كما أشارت التقارير إلى أن الحكم يدرك أنه أخطأ.
وشهدت المباراة توترا بالغا بعد نهايتها؛ حيث قام الحكم بمنح بيلينغهام بطاقة حمراء لاعتراضه على عدم احتساب الهدف.
وشددت تقارير إسبانية على أن الخطأ الأكبر لمانزانو هو أنه سمح باستئناف اللعب بعد الضربة الركنية الأخيرة لريال مدريد، ما أضعف موقفه حينما أنهى اللعب في هجمة خطيرة للغاية.
ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن غريمه برشلونة صاحب المركز الثالث، وسبع نقاط عن جيرونا الثاني.