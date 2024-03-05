رغم غموضها.. إخطار مانزانو بعقوبته رسميا

ووفقا لتقارير إسبانية، قامت اللجنة الفنية للحكام بإبلاغ مانزانو أنه موقوف ـ رغم أن مدة الإيقاف لم تعلن ـ، كما أشارت التقارير إلى أن الحكم يدرك أنه أخطأ.

وشهدت المباراة توترا بالغا بعد نهايتها؛ حيث قام الحكم بمنح بيلينغهام بطاقة حمراء لاعتراضه على عدم احتساب الهدف.