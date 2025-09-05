انضم المنتخب المغربي إلى ركب المنتخبات المتأهلة رسميا لكأس العالم 2026 بعد فوزه على ضيفه النيجر اليوم الجمعة (4 ـ 0) في افتتاح ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط بعد إعادة تهييته.

وجرت منافسات الجولة السابعة من تصفيات المجموعة الخامسة لمنطقة إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بما يشتهيه منتخب أسود الأطلس الذي تلقى قبل مباراته أمام النيجر خبرا سارا بسقوط تنزانيا منافسه الوحيد في فخ التعادل (1ـ 1) أمام الكونغو.

ووضع تعادل منتخب تنزانيا، صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط، أمام الكونغو مساء اليوم رفاق أشرف حكيمي أمام فرصة فريدة ليكونوا أول منتخب إفريقي يتأهل للنهائيات في حال الفوز ـ الذي بدا أكثر من متوقع ـ على النيجر في الرباط.

ولم يترك رفاق الهداف أيوب الكعبي مجالا للصدفة بعد أن اكتسحوا ضيفهم النيجر، تحت قيادة الأسطورة بادو زاكي، بنتيجة (5 ـ 0) ليحجزوا رسميا مقعدهم في نهائيات النسخة القادمة من المونديال التي ستقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا.

أخبار ذات علاقة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية بعد فوز البرازيل والأرجنتين.. والمتأهلون للمونديال

وأحرز إسماعيل الصيباري هدفين، وأيوب الكعبي وحمزة إيغامان وعز الدين أوناحي لكل منهم هدفا لتواصل الكرة المغربية توهجها بعد أيام قليلة من فوز منتخب المحليين بكأس أمم إفريقيا 2025 التي أقيمت في تنزانيا وكينيا وأوغندا في أغسطس الماضي.

وبتأهل المغرب، ارتفع عدد المنتخبات التي حجزت رسميا بطاقات التأهل لكأس العالم 2026 إلى 17 من بينها 6 منتخبات عن منطقة أمريكا الجنوبية بمن فيها حامل اللقب الأرجنتين.

ويعد المغرب ثاني المنتخبات العربية في كأس العالم 2026 حتى الآن، بعد المنتخب الأردني الذي حقق تأهلا تاريخيا في يونيو الماضي للمرة الأولى في المسابقة.

وشهدت مباريات الجولة 17 من تصفيات أمريكا الجنوبية أمس الخميس تأهل 3 منتخبات أخرى وهي كولومبيا وباراغواي وأروغواي.

وفي ما يلي المنتخبات السبعة عشر المتأهلة رسميا لكأس العالم 2026 باعتبار البلدان الثلاثة المستضيفة:

ـ الولايات المتحدة ـ البلد المستضيف

ـ المكسيك ـ البلد المستضيف

ـ كندا ـ البلد المستضيف

أخبار ذات علاقة بعد انضمام البرازيل.. المنتخبات المتأهلة رسميا إلى كأس العالم 2026

منطقة أمريكا الجنوبية:

ـ الأرجنتين (حامل اللقب)

ـ البرازيل

ـ الإكوادور

ـ كولومبيا

ـ أروغواي

ـ باراغواي

منطقة آسيا:

ـ كوريا الجنوبية

ـ الأردن

ـ أوزبكستان

ـ إيران

ـ أستراليا

ـ اليابان

أخبار ذات علاقة منتخب عربي يملك فرصة فريدة ليكون أول متأهل لكأس العالم عن تصفيات إفريقيا

منطقة إفريقيا:

ـ المغرب

منطقة أوقيانوسيا:

ـ نيوزيلندا.

ويشار إلى أن تصفيات منطقة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قد تشهد تأهل منتخب أو منتخبات أخرى للنهائيات في أعقاب الجولة الثامنة من التصفيات التي تدور أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 سبتمبر الجاري.