"وأنا مالي".. مصطفى فتحي يصدم جمهور الزمالك (فيديو)

أثار مصطفى فتحي، نجم بيراميدز ومنتخب مصر، غضب جماهير فريقه السابق الزمالك بتصريح صادم خلال الساعات القليلة الماضية.

وظهر مصطفى فتحي برفقة زوجته في حفل لمصمم الأزياء الشهير إسلام سعد بحضور العديد من نجوم الكرة المصرية.

وانتشر مقطع فيديو لمصطفى فتحي، وهو يرد على سؤال حول توقعاته لمباراة الأهلي ضد الزمالك المقبلة، قائلاً:" وأنا مالي.. الموضوع لا يخصني".

وردَّ الشخص الذي قام بتصوير مصطفى فتحي: " هل ابتعدت عن الزمالك؟"، فأجاب:"نعم".

ويلعب الأهلي ضد الزمالك، يوم الجمعة المقبل، على ملعب "المملكة آرينا" في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

وعبّر قطاع كبير من جماهير الزمالك عن غضبه تجاه تصريحات مصطفى فتحي، واتهمه بتجاهل فريقه السابق صاحب الفضل عليه.

وارتبط اسم مصطفى فتحي بالعودة إلى فريقه السابق الزمالك في الانتقالات الماضية، ولكن إدارة القلعة البيضاء لم تتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب.

وانضم مصطفى فتحي، صاحب الـ 30 عامًا، إلى الزمالك في صيف 2013 قادمًا من فريق نبروه بدوري القسم الثاني.

ولعب فتحي مع الزمالك حتى صيف 2017، حين أُعير إلى التعاون السعودي لمدة موسم قبل العودة في صيف 2018، ثم أعير مجددًا إلى سموحة في يناير 2021.

وعاد فتحي إلى الزمالك في صيف 2021 قبل رحيله في يناير 2022 إلى التعاون السعودي قبل أن ينتقل إلى بيراميدز في صيف 2023.