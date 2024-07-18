أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف شهر يوليو 2024 للمنتخبات بعد نهاية بطولتي كأس أوروبا "يورو 2024" وكوبا أمريكا.

وفاز منتخب إسبانيا بلقب اليورو للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه في اللقاء النهائي على حساب إنجلترا بنتيجة 2-1.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 2024 على حساب كولومبيا بنتيجة 1-0 في اللقاء النهائي.

وحافظ منتخب الأرجنتين على صدارة الترتيب بعد تتويجه بالنسخة الثانية على التوالي ببطولة كوبا أمريكا.

وتقدم منتخب إسبانيا للمركز الثالث في التصنيف الشهري بعدما قفز 5 مراكز دفعة واحدة، بينما حافظ منتخب فرنسا على تواجده في المركز الثاني.

وحصد الإسبان 105.75 نقطة في التصنيف الشهري ليصبح أكثر منتخب جمعًا للنقاط في تصنيف شهر يوليو الجاري.

ويحتل منتخب إنجلترا المركز الرابع بعد وصوله لنهائي اليورو متقدمًا مركزا واحدا بينما تراجع منتخب البرازيل مركزًا ليحتل المرتبة الخامسة في التصنيف.

وتبقى أعلى قفزة في تصنيف فيفا للشهر الحالي من نصيب منتخب فنزويلا، الذي تقدم 17 مركزًا دفعة واحدة وتقدم للمركز 37 عالميًا.

وكان التراجع الأكبر من نصيب منتخب التشيك بواقع 13 مركزاً محتلًا المركز 47 حول العالم.

وعلى صعيد المنتخبات العربية ، تصدر منتخب المغرب رغم تراجعه مركزين عالميًا ليحتل المركز الرابع عشر.

وفيما يلي ترتيب أفضل 5 منتخبات عربية في تصنيف شهر يوليو الجاري:

منتخب المغرب (المركز 14)

منتخب قطر (المركز 34)

منتخب مصر (المركز 36)

منتخب تونس (المركز 41)

منتخب الجزائر (المركز 46)